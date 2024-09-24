Росіяни вперше застосували китайські бронемашини ZFB-05 на війні в Україні, - Bild. ФОТО
Російські військові вперше застосували бронемашини з Китаю на війні проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.
У російських соцмережах опублікували фото російських військових із китайським бронеавтомобілем ZFB-05.
Аналітик Bild Юліан Рьопке підтвердив справжність знімків і заявив, що це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні
"Російська армія вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив цю машину. Однак є безліч африканських посередників, яких Росія могла використати", - зазначив він.
Топ коментарі
+21 Ирина Корзун
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+14 Владтмир Пометун
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+14 George Highbaud
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Не здивуюся, якщо "шахедні" двигуни (п%жжений клон німецького L550) постачаюся на парашу винятково з китаю. Ну про верстати і електроніку взагалі мовчимо.
Зараз роздільна здатність найкращих китайських літографічних машин для виробництва процессорів - втричі гірша за західні аналоги.
Припиніть поставляти західне обладнання, з якого вони деруть своє, і через 5 років вони відстануть вже у 10 разів, а через 10 років - у 30.
В своё время, США, дракона выкармливали чтобы он создавал неудобства медведю.
"Драконы выросли немножко, а есть из блюдца не хотят"
Но потом, когда он начал кровожадно посматривать на лысого орла, стали выкармливать медведя. Шоб он разодрался с драконом.
Откормленные медведь и дракон принимают меры для похорон орла.
пс до речі, чому мовчить хламідія? як там вітання для компартії ******* китайських комуняк?