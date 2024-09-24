Росіяни вперше застосували китайські бронемашини ZFB-05 на війні в Україні, - Bild. ФОТО

Російські військові вперше застосували бронемашини з Китаю на війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

У російських соцмережах опублікували фото російських військових із китайським бронеавтомобілем ZFB-05.

Аналітик Bild Юліан Рьопке підтвердив справжність знімків і заявив, що це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні

"Російська армія вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив цю машину. Однак є безліч африканських посередників, яких Росія могла використати", - зазначив він.

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