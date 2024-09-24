УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10740 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
18 057 40

Росіяни вперше застосували китайські бронемашини ZFB-05 на війні в Україні, - Bild. ФОТО

Російські військові вперше застосували бронемашини з Китаю на війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

У російських соцмережах опублікували фото російських військових із китайським бронеавтомобілем ZFB-05.

Російські війська вперше застосували в Україні китайські бронемашини

Аналітик Bild Юліан Рьопке підтвердив справжність знімків і заявив, що це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні

"Російська армія вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив цю машину. Однак є безліч африканських посередників, яких Росія могла використати", - зазначив він.

Дивіться: Обгорілі рештки двох окупантів у підбитому китайському гольфкарі "Desertcross". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17482) Китай (4618) зброя (7470) росія (65316)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Вигодували дракона усім світом на свою голову.
показати весь коментар
24.09.2024 13:39
+14
Жовті,вузькоглазі тварини.
показати весь коментар
24.09.2024 13:27
+14
Ні, просто продав кацапам (чи обміняв на нафту/газ) товарів на мільярд-другий доларів, які безпосередньо використовуються у війні.

Не здивуюся, якщо "шахедні" двигуни (п%жжений клон німецького L550) постачаюся на парашу винятково з китаю. Ну про верстати і електроніку взагалі мовчимо.
показати весь коментар
24.09.2024 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Через які країни вони потрапили з Африки до рашки?
показати весь коментар
24.09.2024 13:27 Відповісти
І що там із програмами Організації Обєспокоєних Націй щодо постачання зерна з України до Африки?...
показати весь коментар
24.09.2024 13:42 Відповісти
БРІКС
показати весь коментар
24.09.2024 14:09 Відповісти
Жовті,вузькоглазі тварини.
показати весь коментар
24.09.2024 13:27 Відповісти
Китай вступив у війну ?
показати весь коментар
24.09.2024 13:28 Відповісти
Ні, просто продав кацапам (чи обміняв на нафту/газ) товарів на мільярд-другий доларів, які безпосередньо використовуються у війні.

Не здивуюся, якщо "шахедні" двигуни (п%жжений клон німецького L550) постачаюся на парашу винятково з китаю. Ну про верстати і електроніку взагалі мовчимо.
показати весь коментар
24.09.2024 13:33 Відповісти
Китай і був ініциатором цієї віини...
показати весь коментар
24.09.2024 14:40 Відповісти
Крим почав захоплювати? Чи Бімбас дамбив 8 років??
показати весь коментар
24.09.2024 14:59 Відповісти
так, але не своїми руцями... затаївшти кровну образу на тих, хто його кинув в процесі створення в Україні стартової бази для захоплення Європи... так це працює...
показати весь коментар
24.09.2024 17:25 Відповісти
маячня ... %уйло завжди мріяло про віновлення есересер... а його посіпаки типу Яника, Мертветчука, та іньше риги-анальне шобло з молодими рИгіонами накшталт шапіто95 та зеленої плісняви йому допомогало та надихало ...
показати весь коментар
24.09.2024 21:05 Відповісти
Якось ви коломойшу бочком обійшли і інших доморощених олігархів
показати весь коментар
25.09.2024 21:01 Відповісти
Це може бути пропагадиським шоу. Важлива кількість поставок
показати весь коментар
24.09.2024 13:31 Відповісти
Вузькоглазі очкошніки.
показати весь коментар
24.09.2024 13:32 Відповісти
В війну Китай не вступив..., але трішки в лайно вступив, ймовірно .
показати весь коментар
24.09.2024 13:34 Відповісти
То шо ім зробиш - друга економіка світу -- 600 млд торгівлі зі США і 800 млд з ЄС
показати весь коментар
24.09.2024 13:34 Відповісти
Забрати усі виробництва по своїх країнах і ці комуняки дуже швидко почнуть дохнути від голоду.
показати весь коментар
24.09.2024 13:40 Відповісти
Пізно! - вони вже самі надрочилися копіі штампувати
показати весь коментар
24.09.2024 13:44 Відповісти
Ніт, не пізно. iPhone зроблений у Китаї та iPhone репліка - це дві великі різниці. Вони дійсно роблять копії буквально на всі товари, особливо на товари класу «лакшері», які теж офіційно виробляють та шиють у Китаї. От тільки якість зовсім різна , коли речі зроблені для бренду та речі підробки. Якщо усі відомі бренди заберуть свої виробництва з Китаю то і загрози великої від них вже не буде. Одна лише Франція усе своє люксове барахло виробляє у Китаї, я вже мовчу про Америку.
показати весь коментар
24.09.2024 13:53 Відповісти
Але ж вони ніколи на це не підуть
показати весь коментар
25.09.2024 21:03 Відповісти
Совок теж клепав копії західних товарів, з відставанням у 30 років.
Зараз роздільна здатність найкращих китайських літографічних машин для виробництва процессорів - втричі гірша за західні аналоги.
Припиніть поставляти західне обладнання, з якого вони деруть своє, і через 5 років вони відстануть вже у 10 разів, а через 10 років - у 30.
показати весь коментар
25.09.2024 11:10 Відповісти
За те бойкотувати китайські товари хоча б в Україні, не кажучи про Західний світ не на часі
показати весь коментар
24.09.2024 13:35 Відповісти
ну, спробуйте простий дрон створити без китайских комплектующих
показати весь коментар
24.09.2024 13:40 Відповісти
питання лише в одному - вартісті виробу. Чи ти вважаєш що україннці або німці не взмозі виробляти комплектуючи для БПЛА?
показати весь коментар
24.09.2024 14:05 Відповісти
Вигодували дракона усім світом на свою голову.
показати весь коментар
24.09.2024 13:39 Відповісти
"Граблями усеян нелегкий наш путь"
В своё время, США, дракона выкармливали чтобы он создавал неудобства медведю.
"Драконы выросли немножко, а есть из блюдца не хотят"
Но потом, когда он начал кровожадно посматривать на лысого орла, стали выкармливать медведя. Шоб он разодрался с драконом.
Откормленные медведь и дракон принимают меры для похорон орла.
показати весь коментар
24.09.2024 13:50 Відповісти
Дракон та ведмідь будуть одне одного використовувати поки орел їм очі не повикльовує.
показати весь коментар
24.09.2024 13:57 Відповісти
"Юний орел"?
показати весь коментар
24.09.2024 14:11 Відповісти
Підстаркуватий.
показати весь коментар
24.09.2024 14:14 Відповісти
У кого війна, а хто гроші заробляє, що цей Китай, що Індія.
показати весь коментар
24.09.2024 13:42 Відповісти
Без дозволу країни-виробника таку техніку країни-посередники не можуть поставляти іншим. Правильно ? Таке нам втирали і втирають далі наші партнери. Це дійсно так. Тому Китацся легенда про посередників хіба для того, щоб поржати. Напевно, всіх за дурнів мають
показати весь коментар
24.09.2024 13:45 Відповісти
А що тут "дивного" - в них "стратігічєскає партнёрство", у цих жовтосраких і болотних. Навіть "савмєсниє вчєнія" проходять.
показати весь коментар
24.09.2024 13:51 Відповісти
ага , чайники забыли на учениях броневики
показати весь коментар
24.09.2024 14:04 Відповісти
Кітайца нє понімать ©️
показати весь коментар
24.09.2024 14:21 Відповісти
Не китайса. Адын китайса на путунхуе - хуа, а многа ***.
показати весь коментар
24.09.2024 20:47 Відповісти
а ну, зелені опариші, вкотре розкажіть, що "більд" - це жовта преса...
пс до речі, чому мовчить хламідія? як там вітання для компартії ******* китайських комуняк?
показати весь коментар
24.09.2024 14:39 Відповісти
"не подходит для боевых действий высокой интенсивности"
показати весь коментар
24.09.2024 16:02 Відповісти
А чего там Украине так же не могут поставить дальнобойные ракеты через африканские страны?
показати весь коментар
24.09.2024 17:01 Відповісти
 
 