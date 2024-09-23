Обгорілі рештки двох окупантів у підбитому китайському гольфкарі "Desertcross". ВIДЕО 18+
На покровському напрямку українські воїни знищили двох окупантів, які рухалися на китайському гольфкарі "Desertcross-1000-3".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіла своїх поплічників зафільмував ще живий окупант.
Увага! Не рекомендовано до перегляду людям із нестійкою психікою!
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