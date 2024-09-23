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Новини Відео Війна
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Обгорілі рештки двох окупантів у підбитому китайському гольфкарі "Desertcross". ВIДЕО 18+

На покровському напрямку українські воїни знищили двох окупантів, які рухалися на китайському гольфкарі "Desertcross-1000-3".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіла своїх поплічників зафільмував ще живий окупант.

Увага! Не рекомендовано до перегляду людям із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 33-ї ОМБр знищують танк і БМП за допомогою французько-німецького ПТРК "MILAN". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Китай (4621) знищення (7334) Донецька область (8578)


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Топ коментарі
+28
Сидять, як живі
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23.09.2024 10:07
+19
Увага-чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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23.09.2024 10:13
+17
мистецтво натюрморту
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23.09.2024 10:10
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Сидять, як живі
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23.09.2024 10:07 Відповісти
мистецтво натюрморту
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23.09.2024 10:10 Відповісти
така собi iкебана..
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23.09.2024 12:12 Відповісти
kstati...japoncam pora bi vže zaševeļitsa.
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23.09.2024 12:16 Відповісти
Только шары для гольфа полопались
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23.09.2024 12:36 Відповісти
Зараз відпочинуть і на Бєрлін.
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23.09.2024 13:06 Відповісти
Гойда на Бєрін, мля!
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23.09.2024 13:32 Відповісти
"Алі Баба" -- експрес?
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23.09.2024 10:07 Відповісти
сладкая парачка...
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23.09.2024 10:11 Відповісти
čipsi hrustaki
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23.09.2024 10:12 Відповісти
Нє унівайтє пацани, нє унівайтє...
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23.09.2024 10:12 Відповісти
Увага-чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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23.09.2024 10:13 Відповісти
Картина маслом: Жаренные кацапоиды на китайском гольфкаре едут на Ламанш и Вашингтон. Вот оно разийское вяличие. Нужно ети кадры копировать и размножить пока не наложили запреты и все не поудаляли
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23.09.2024 10:18 Відповісти
Хрустікі. Блін, аж чипсів захотілося.
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23.09.2024 10:22 Відповісти
поиграли в гольф???)))
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23.09.2024 10:25 Відповісти
škoda kļuški sgoreļi
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23.09.2024 10:31 Відповісти
пограли...Але програли..
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23.09.2024 13:15 Відповісти
Ми будемо звати тебе угольок.
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23.09.2024 10:26 Відповісти
І шкварочка.))
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23.09.2024 13:06 Відповісти
Гарна парочка : Угольок і Шкварочка...
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23.09.2024 14:31 Відповісти
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23.09.2024 19:33 Відповісти
Эх, мало показали. Как же круто. В последний путь на гольфкаре . Большинство орков гольфкар только в английский детективах и видело
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23.09.2024 10:33 Відповісти
Фільм "Орконатори, пекельний день".
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23.09.2024 11:03 Відповісти
По ходу рухаємось в правильному напрямку, якщо знімаємо залишки орків не камерою з дрона. а камерою, закріпленою на касці...
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23.09.2024 11:50 Відповісти
мабуть кремом вiд загару не намазались.
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23.09.2024 12:14 Відповісти
покатались пид...ры
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23.09.2024 12:21 Відповісти
Парочка Гореликов
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23.09.2024 12:35 Відповісти
скульптура"Два кацапа у гольфкарі" скульптор -ЗСУ
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23.09.2024 13:18 Відповісти
Згоріли з сорому,бо програлись "вусмерть"
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23.09.2024 13:32 Відповісти
Гарно в гольф пограли
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23.09.2024 23:36 Відповісти
Так невимушено і красіво лежать після гольфу, вдпочивають..., настоящі аристократи з Зажопінска
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24.09.2024 13:47 Відповісти
 
 