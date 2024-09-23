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Бійці 33-ї ОМБр знищують танк і БМП за допомогою французько-німецького ПТРК "MILAN". ВIДЕО

Українські воїни із 33-ї ОМБр за допомогою ПТРК "MILAN" знищили дві ворожі бронемашини під час "м'ясного" штурму на курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою з окупантами опублікований у соцмережах.

"Бійці 33-ї окремої механізованої бригади з доволі рідкісного французько-німецького ПТРК MILAN, розробленого ще в 60-і роки, знищують "Цар-танк" та БМП противника під час відбиття механізованого штурму російських окупантів на Курахівському напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Курахівському та Покровському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, за добу там - 63 боєзіткнення, - Генштаб

MILAN (фр. Missile d´infanterie léger antichar - легка піхотна протитанкова ракета) керована протитанкова ракета 2-го покоління класу "земля-земля" з франко-німецького консорціуму Euromissile. Перебуває у серійному виробництві як основна європейська протитанкова зброя малого радіуса дії. З 1977 на озброєнні Бундесверу. Разом з американською системою BGM-71 TOW найбільш поширені протитанкові ракетні комплекси світу. MILAN використовується у 40 арміях світу. Зараз заміщається ракетами Trigat та Spike.

Дивіться: Воїни 3 ОШБр з ПТРК "Стугна" атакуютть окупантів на багі, БМП і танк ворога. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7477) танк (2071) знищення (7334) Донецька область (8578) ПТРК (94) БМП (413)


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смачно!
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23.09.2024 09:36 Відповісти
Фааааайно! Героям слава!
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23.09.2024 09:38 Відповісти
Добре..
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23.09.2024 09:47 Відповісти
О ! ПТРК ще використовують, а то все дрони-дрони !!

Тепер зрозуміло, звідкиля така статистика знищеної ворожої техніки !

Дякуємо бійцям!
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23.09.2024 11:54 Відповісти
Повезло оркам хоть перед смертью Милан увидели.
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23.09.2024 12:04 Відповісти
Храбреци
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24.09.2024 07:19 Відповісти
 
 