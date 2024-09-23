Бійці 33-ї ОМБр знищують танк і БМП за допомогою французько-німецького ПТРК "MILAN". ВIДЕО

Українські воїни із 33-ї ОМБр за допомогою ПТРК "MILAN" знищили дві ворожі бронемашини під час "м'ясного" штурму на курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою з окупантами опублікований у соцмережах.

"Бійці 33-ї окремої механізованої бригади з доволі рідкісного французько-німецького ПТРК MILAN, розробленого ще в 60-і роки, знищують "Цар-танк" та БМП противника під час відбиття механізованого штурму російських окупантів на Курахівському напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.

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MILAN (фр. Missile d´infanterie léger antichar - легка піхотна протитанкова ракета) керована протитанкова ракета 2-го покоління класу "земля-земля" з франко-німецького консорціуму Euromissile. Перебуває у серійному виробництві як основна європейська протитанкова зброя малого радіуса дії. З 1977 на озброєнні Бундесверу. Разом з американською системою BGM-71 TOW найбільш поширені протитанкові ракетні комплекси світу. MILAN використовується у 40 арміях світу. Зараз заміщається ракетами Trigat та Spike.

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