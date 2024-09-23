На Курахівському та Покровському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, за добу там - 63 боєзіткнення, - Генштаб

Минулої доби, 22 вересня, на фронті зафіксовано 162 бойові зіткнення. Сили оборони відбили атаки ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари (чотири ракети), 67 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 99 КАБ), здійснив 5587 обстрілів, 167 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Есмань, Біловоди, Журавка, Бувалине, Яструбщина, Річки, Бунякине, Волфине, Кіндратівка, Угроїди, Малушине, Мелячиха, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Першотравневе, Твердохлібове, Іванівка, Святопокровське, Слов’янськ, Ступочки, Дружба, Петрівка, Торецьк, Олександропіль, Богоявленка, Урожайне, Рівнопіль, Кам’янське, Комишуваха, Павлівка, Запоріжжя та Одрадокам’янка.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове та Діброва.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки біля Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки.

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На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість атак наших позицій поблизу Вугледару.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішні для ворога бойові зіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог провів один невдалий штурм, отримавши відсіч.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли по Брусках, Малушиному, Павлівці, Журавці, Великій Писарівці, Бояро-Лежачам та ряду інших прикордонних населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За наявною інформацією, за минулу добу ворог завдав по Курщині 16 авіаційних ударів з використанням 27 керованих авіаційних бомб.

Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, двом артилерійським системам, одній системі ППО та пункту управління російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 16 танків, 30 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, дві РСЗВ, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів, дві важкі вогнеметні системи та одиницю спеціальної техніки.

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