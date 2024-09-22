В районі Вугледару точаться три бої, - Генштаб

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу. Наші воїни завдають ворогу вагомих втрат, виснажуючи їхній бойовий потенціал. З початку доби відбулося 121 бойове зіткнення.

Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Російські обстріли України

Противник завдав один ракетний (2 ракети), 52 авіаційних удари (зокрема, задіяв 71 КАБ) та 625 ударів дронами-камікадзе, здійснив більше 3900 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. За наявною інформацією, за сьогодні противник на даному напрямку втратив понад 40 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші захисники знищили протитанковий засіб противника, дві одиниці автомобільної техніки та 37 БпЛА, також було пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та автомобіль окупанта.

Чотирнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. На цей час тривають чотири боєзіткнення у районах Петропавлівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

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Бойові дії на Сході

П’ять атак ворога на даний час відбивають українські воїни поблизу Макіївки, Невського та Білогорівки на Лиманському напрямку. Сім штурмових дій ворога протягом дня було зупинено неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку наші війська зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Виїмки. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій у цій локації триває. На Краматорському напрямку завершились невдачею сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків. Досі триває два боєзіткнення. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні шість разів штурмували у районах Дачного, Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна та штурмова авіація. Продовжуються бойові дії у двох локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Неліпівки і Щербинівки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 27 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Маринівки та Новоторецька. Триває боєзіткнення поблизу Миролюбівки. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 163 окупанта. Знищено РСЗВ БМ-21 "Град", шість артилерійських систем, танк, БМП, два протитанкових засоби, п’ять автомобілів та три мотоцикли загарбників. Також пошкоджено 13 артилерійських систем, два танки, БМП та 12 автомобілів.

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На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Війська рф намагалися просунутися в районах населених пунктів Гірник, Цукурине, Желанне Друге, Катеринівка та Костянтинівка.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку відбито одну атаку ворожих підрозділів, точаться три бої в районі Вугледару.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дві атаки неподалік населеного пункту Роботине. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворожий штурм зазнав невдачі.

Операція ЗСУ в Курській області

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.

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