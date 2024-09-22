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армія рф (16192) Генштаб ЗС (6071) ліквідація (3521) знищення (6561)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 642 420 осіб (+1500 за добу), 8768 танків, 18 333 артсистеми, 17 222 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 642 420 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,
  • танків  ‒ 8768 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од,
  • артилерійських систем  – 18333 (+63) од,
  • РСЗВ  – 1195 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 949 (+0) од,
  • літаків   – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од,
  • спеціальна техніка  - 3144 (+19)

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Знищення російських окупантів та техніки за добу, 21 вересня

Автор: 
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Топ коментарі
+32
сьогодня жирно!
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22.09.2024 08:07
+27
Минув 3868 день москальсько-української війни.
215!! одиниць техніки та 1500! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує рости. Логістика перевалила за 25000!
В статистиці по КР стоїть 0, але вчора було загально 2593. Десь 2 загубили )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 642 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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22.09.2024 08:17
+20
Ага,знову броня десятками.Якісь видно подарунки приїхали,що так гарно горить
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22.09.2024 08:12
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22.09.2024 08:07 Відповісти
Ага,знову броня десятками.Якісь видно подарунки приїхали,що так гарно горить
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22.09.2024 08:12 Відповісти
по арті несподівано.
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22.09.2024 08:27 Відповісти
А може - закономірно? Кацапи кинулися "як в останній раз", а без підтримки арти - важко їм. От і викотили залишки на відстані, на яких ЗСУ їх валить "в товарних кількостях".

Це не означає, що в ЗСУ немає втрат в арті теж. Це означає, що розвідка надає в рази більше цілей і в контрбатарейників знов є "банк цілей нонстоп".

Бо пішкодральні штурми - вони мають суто фізичні обмеження щодо швидкості та ефективності просування. А в них плани ж були - до дощів Краматорськ оточити. Тож зараз палять резерви техніки відчайдушно, аби хоч якихось результатів досягти, а не "ще 2 посадки за 2 тижні" - бо за невиконання задач з них спитають...
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22.09.2024 08:43 Відповісти
просто до дощів місяць залишився, і вони хочуть встигнути дійти до Краматорська, бо потім ніякого просування вже не буде, і вони просто пачками будуть дохнути в окопах від гіпотермії.
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22.09.2024 08:57 Відповісти
Прогноз для Краматорська - дощі з 5 жовтня. Тобто - не місяць, а 2 тижні.
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22.09.2024 09:04 Відповісти
ну, не знаю. Може у нас https://pogoda.meta.ua/ua/Donetska/Kramatorskiy/Kramatorsk/month/ різні метеорологи.
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22.09.2024 16:16 Відповісти
https://www.ventusky.com/?p=50.5;30.5;5&l=rain-3h&t=20241006/0600 І я поки що дощів не бачу
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22.09.2024 17:24 Відповісти
https://meteofor.com.ua/weather-kramatorsk-11929/month/ Мєтєофор
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22.09.2024 17:57 Відповісти
Та і в мене саме він в закладках, більш ніж на тиждень нема сенсу дивитись, дощі відміняються або переносяться постійно.
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23.09.2024 09:32 Відповісти
о! у мене до вас питання, як до користувача ventusky. Колись на цій карті була опція, яка показувала забруднення повітря від пожеж. Може підкажете де її шукати на ventusky?
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23.09.2024 15:41 Відповісти
) дякую, вже сам https://www.ventusky.com/?p=60;86;2&l=pm25 знайшов .
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23.09.2024 15:57 Відповісти
Минув 3868 день москальсько-української війни.
215!! одиниць техніки та 1500! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує рости. Логістика перевалила за 25000!
В статистиці по КР стоїть 0, але вчора було загально 2593. Десь 2 загубили )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 642 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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22.09.2024 08:17 Відповісти
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22.09.2024 08:21 Відповісти
Доречи про 2 КР. Тут пишуть що були 2 КР в повітрі, але не пишуть, що збили
Щось з ними поки не зрозуміло.
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22.09.2024 09:19 Відповісти
Ну в статистику їх внесли - вчора 2 593, сьогодні 2 595, що правда +2 не відмітили.
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22.09.2024 17:16 Відповісти
Логістика 25 023, броня 25 990 - спостерігаємо за перегонами, хто перший дійде до 27 тисяч, хоча правільніше не хто, а коли.
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22.09.2024 17:28 Відповісти
Нічого собі. Десь цілими колонами ********* випалюють 👏
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22.09.2024 08:20 Відповісти
Хоч одна приємна новина, як наші Славні Захисники знищують рашиську нечисть . Слава ЗСУ !
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22.09.2024 08:21 Відповісти
Учора 1440, сьогодні 1500... Гарна тенденція і я думаю далі буде ще.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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22.09.2024 08:24 Відповісти
Другий день поспіль на 200-300 зажмурених більше)Це з нєвіннимі срочнікамі на складах,мабуть)
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22.09.2024 08:30 Відповісти
там наш ГШ їх не рахує. То проблеми Росстату.
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22.09.2024 08:38 Відповісти
а ви довіряєте даним по втратам орків від "Генерала СВР"? він там навіть час від часу викладає списки двохсотих орків.

Воскресенье 8 сентября 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 624887 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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22.09.2024 10:50 Відповісти
оби довіряти кацапським тєлєгам, то що найменше, треба їх читати. А з цим не до мене.
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22.09.2024 16:19 Відповісти
Там їх ніхто не рахує.
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22.09.2024 08:39 Відповісти
Чудово! Респект виконавцям
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22.09.2024 08:30 Відповісти
Ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" подорвалась прямо в шахте во время испытаний в РФ
Сам полигон она уничтожила, оставив огромнейшую воронку. Это уже четвертое провальное испытание "Сармата".
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22.09.2024 08:37 Відповісти
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22.09.2024 08:45 Відповісти
та нічого вона не знищила, і не вибухнула у шахті. Просто ледь виповзла з неї і впала в декільках сотнях метрів від шахти. Але думаю, що спроби треба повторювати, може у наступний раз долетить до якогось Запіздюйська.
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22.09.2024 08:48 Відповісти
Краще на москву.
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22.09.2024 09:45 Відповісти
Звідкіля інфа? Гугл про це поки що нічого не знає...
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22.09.2024 08:48 Відповісти
Ось https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-provalylosya-vyprobuvannya-balistychnoyi-rakety-rs-28-sarmat/ Сармат
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22.09.2024 09:21 Відповісти
Я подивився на прогноз погоди в Краматорську - через 2 тижні починається "сезон дощів".

Тож не дивно, що кацапи кинулися на штурми "як в останній раз". Це будуть важкі 2 тижні для ЗСУ.

Агов, спільното, донатимо на тепловізійні та моцні дрони - під час хмарності та довгих ночей, хлопцям ************ спеціалізовані пташки для нищення окупантів!
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22.09.2024 08:47 Відповісти
1500 - рекорд, по ходу …
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22.09.2024 09:35 Відповісти
Було і за 1700 ))
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22.09.2024 09:48 Відповісти
було 1720 під бахмутом
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22.09.2024 10:05 Відповісти
Тобі ж вчора відповідали



Хто в курсі, 1440 штук за добу - це ж рекорд за весь час війни ?



Рекорд 1740.



Це п'ятий показник, в цьому місяці да, найбільше.

Може сьогодні в решті решт подивишся на відповіді
П'ятірка лідерів

13.05.2024 - 1 740
16.05.2024 - 1 520
15.05.2024 - 1 510
22.09.2024 - 1 500
28.05.2024 - 1 460

Обома руками за щоб травневе лідерство перейшло на вересень
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22.09.2024 17:09 Відповісти
У мене тиждень коментарі були недоступні для перегляду. Навіть у техпідтримку сайта писав. Тепер вже бачу
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24.09.2024 19:32 Відповісти
Вже кацап видихається.
1500 кацапів ми забили за добу - ФАЙНО!
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22.09.2024 10:19 Відповісти
Схоже росія підкорила техніки і кинулася знову штурмувати українські позиції. Дивлячись на їх втрати, щось знову пішло не так.
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22.09.2024 10:49 Відповісти
За три дні 63 танки - чудовий результат. Тривожно за Вугледар та Курахово.
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22.09.2024 11:13 Відповісти
Пруть. І звідки їх стільки?! Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
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22.09.2024 12:31 Відповісти
 
 