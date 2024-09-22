Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 642 420 осіб (+1500 за добу), 8768 танків, 18 333 артсистеми, 17 222 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 642 420 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,
- танків ‒ 8768 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од,
- артилерійських систем – 18333 (+63) од,
- РСЗВ – 1195 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од,
- спеціальна техніка - 3144 (+19)
Топ коментарі
+32 Urs
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+20 Василь Воробець
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Будь ласка, зачекайте...
Це не означає, що в ЗСУ немає втрат в арті теж. Це означає, що розвідка надає в рази більше цілей і в контрбатарейників знов є "банк цілей нонстоп".
Бо пішкодральні штурми - вони мають суто фізичні обмеження щодо швидкості та ефективності просування. А в них плани ж були - до дощів Краматорськ оточити. Тож зараз палять резерви техніки відчайдушно, аби хоч якихось результатів досягти, а не "ще 2 посадки за 2 тижні" - бо за невиконання задач з них спитають...
215!! одиниць техніки та 1500! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує рости. Логістика перевалила за 25000!
В статистиці по КР стоїть 0, але вчора було загально 2593. Десь 2 загубили )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 642 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Щось з ними поки не зрозуміло.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Воскресенье 8 сентября 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 624887 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
Сам полигон она уничтожила, оставив огромнейшую воронку. Это уже четвертое провальное испытание "Сармата".
Тож не дивно, що кацапи кинулися на штурми "як в останній раз". Це будуть важкі 2 тижні для ЗСУ.
Агов, спільното, донатимо на тепловізійні та моцні дрони - під час хмарності та довгих ночей, хлопцям ************ спеціалізовані пташки для нищення окупантів!
Хто в курсі, 1440 штук за добу - це ж рекорд за весь час війни ?
Рекорд 1740.
Це п'ятий показник, в цьому місяці да, найбільше.
Може сьогодні в решті решт подивишся на відповіді
П'ятірка лідерів
13.05.2024 - 1 740
16.05.2024 - 1 520
15.05.2024 - 1 510
22.09.2024 - 1 500
28.05.2024 - 1 460
Обома руками за щоб травневе лідерство перейшло на вересень
1500 кацапів ми забили за добу - ФАЙНО!