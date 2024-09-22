Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 642 420 осіб (+1500 за добу), 8768 танків, 18 333 артсистеми, 17 222 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 642 420 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,

танків ‒ 8768 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од,

артилерійських систем – 18333 (+63) од,

РСЗВ – 1195 (+2) од,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од,

спеціальна техніка - 3144 (+19)

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