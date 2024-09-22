Росіяни стали обробляти дрони невідомою речовиною, яка викликає хімічні опіки під час контакту, - ОТУ "Харків". ФОТО

Війська РФ почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка під час контакту викликає хімічні опіки.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання військ "Харків", передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки. Будьте уважні та обережні, не торкайтесь трофейних "пташок" без засобів захисту!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)



