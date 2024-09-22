Росіяни стали обробляти дрони невідомою речовиною, яка викликає хімічні опіки під час контакту, - ОТУ "Харків". ФОТО
Війська РФ почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка під час контакту викликає хімічні опіки.
Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання військ "Харків", передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки. Будьте уважні та обережні, не торкайтесь трофейних "пташок" без засобів захисту!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Dnipro #530906
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+14 Герхард
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+13 три - пятнадцать
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Чи це тим "геніям", що потім на кухнях снаряди та міни розбирають?
Так їх ніякі попередження не зупинять. Це номінанти на премію Дарвіна у чистому вигляді.
не плутать з прилічними фашистами...🤣
Різниця між тими та цими реально тільки в обізнаності, культурі та освіті. А методи такі ж самі.
Що, доречі, підтаерджує, що, якщо людина з вивернутою мораллю, то її культура та освіта не мають значення.
Просто Росія - це бидлячий фашизм. Без ідей, філософій та прикрас. Тупо побудована на комплексі неповноцінності ненависть до всіх.
Щоб вони не робили - воно буде бидляче бо рускіє є бидлом.
Бидляче царстао. Бидляча імперія. Бидлячий соціалізм. Бидлячий капіталізм. Бидлячий фашизм.
Це тупе пояснення бидлу того, що вони самі не здатні сфоррмулювати.
there is no forum? - there is no no censor!
Я теж бажала б, щоб це був фейк!
Підібрати який за допомогою граблів цаккапських полонених.