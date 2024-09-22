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Новини Фото Війна
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Росіяни стали обробляти дрони невідомою речовиною, яка викликає хімічні опіки під час контакту, - ОТУ "Харків". ФОТО

Війська РФ почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка під час контакту викликає хімічні опіки.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання військ "Харків", передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки. Будьте уважні та обережні, не торкайтесь трофейних "пташок" без засобів захисту!" - йдеться у повідомленні.

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Хімічні опіки, які виникають після контакту з російськими дронами
Хімічні опіки, які виникають після контакту з російськими дронами

Автор: 

армія рф (17516) хімічна зброя (347) дрони (4758)


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Топ коментарі
+28
Мрази кацапские сдохните
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22.09.2024 00:54
+14
Ну я і кажу, що це не зовсім так.
Просто Росія - це бидлячий фашизм. Без ідей, філософій та прикрас. Тупо побудована на комплексі неповноцінності ненависть до всіх.

Щоб вони не робили - воно буде бидляче бо рускіє є бидлом.
Бидляче царстао. Бидляча імперія. Бидлячий соціалізм. Бидлячий капіталізм. Бидлячий фашизм.
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22.09.2024 01:56
+13
агонія конвейційних ******** саме так і виглядає...
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22.09.2024 00:58
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Мрази кацапские сдохните
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22.09.2024 00:54 Відповісти
агонія конвейційних ******** саме так і виглядає...
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22.09.2024 00:58 Відповісти
Так - саперам, військовим та поліції тепер треба берегтися.

Чи це тим "геніям", що потім на кухнях снаряди та міни розбирають?
Так їх ніякі попередження не зупинять. Це номінанти на премію Дарвіна у чистому вигляді.
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22.09.2024 01:12 Відповісти
то не тільки на пуки щось одягати, а і маску як піротехніки. а вдруг щось ще вибухне іобіллє обличчя.
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22.09.2024 08:14 Відповісти
шось чим то змазати, якусь дитячю лікарню вцілити - це освободітельная кацапня!
не плутать з прилічними фашистами...🤣
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22.09.2024 01:24 Відповісти
Інтелигентні фашисти просто зтерли Ковентрі з лиця Землі разом з лікарнями та дитсадками.

Різниця між тими та цими реально тільки в обізнаності, культурі та освіті. А методи такі ж самі.

Що, доречі, підтаерджує, що, якщо людина з вивернутою мораллю, то її культура та освіта не мають значення.
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22.09.2024 01:33 Відповісти
я не для того шо би відбилювати фашистів - просто кацапня-фашисти перевершили по фашисткості і своїх дідів і германьских фашистів.
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22.09.2024 01:38 Відповісти
Ну я і кажу, що це не зовсім так.
Просто Росія - це бидлячий фашизм. Без ідей, філософій та прикрас. Тупо побудована на комплексі неповноцінності ненависть до всіх.

Щоб вони не робили - воно буде бидляче бо рускіє є бидлом.
Бидляче царстао. Бидляча імперія. Бидлячий соціалізм. Бидлячий капіталізм. Бидлячий фашизм.
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22.09.2024 01:56 Відповісти
Не скажите. Идеи и философию им нарабатывали многие поколения имперских нацистов и великодержавных шовинистов: От Суворина, Меньшикова и Достоевского, черносотенцев и нацистов Ильина, Шульгина, после 2й мировой - Солженицына, Бородина, Добровольского до современных Дугина, Затулина, Проханова и прочих. РуZZкая элита заражена имперско-фашистскими идеями, часть - по убеждениям, часть - мимикрируя для безопасности или обогащения. А народ действительно далек от идеологии - это быдло, темное, обвиняющее весь Мир в своих проблемах, комплексах и грязи в клозетах, готовое сдохнуть от водки или за "светлое будущее" руZZкого мира по приказу очередного царя.
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22.09.2024 05:59 Відповісти
Це не філософія або програма, як у німців.
Це тупе пояснення бидлу того, що вони самі не здатні сфоррмулювати.
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22.09.2024 11:12 Відповісти
Треба залити їм всі метро і супермаркети диметилртуттю, і нехай дихають на повні груди. Що, нема там кому зайнятися доброю справою? Чи я мушу їхати до тих *ідарів?
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22.09.2024 01:38 Відповісти
Не їдьте... Зупиніться...
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22.09.2024 05:12 Відповісти
поки сайт не вкрутиться - нема сенсу і заходити, бо тіж самі новини в мене йдуть по СNN.....
there is no forum? - there is no no censor!
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22.09.2024 01:58 Відповісти
тебе тут хось силою тримає?
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22.09.2024 08:15 Відповісти
Что это можеть быть?
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22.09.2024 02:31 Відповісти
Может быть и иприт или люизит. Хотя на фото это не просто волдыри...
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22.09.2024 02:34 Відповісти
Скоріш за все - найбільш простіші агенти шкірно-наривної дії, які легше всього синтезувати, і які мають достатньо високу температуру кипіння, і тому їх можно наносити за допомогою аерозолю на основі будь-якого носія прямо перед стартом дрона. Це може бути або фосгеноксим, або іпріт. Люізіт навряд чи, бо його отримання більш складне і небезпечне, тому що потребує маніпуляцій з трьоххлористим миш'яком, і подальша робота з люізітом на близьких дистанціях буде небезпечна для самих операторів через його якості як ферментної отрути.
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22.09.2024 03:26 Відповісти
Ці п@дараси з 2014 використовують білий фосфор. А в травні цього року використовували хлорпікрин. Хз, що зараз вигадали в своїх кремлядстких лабораторіяї..
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22.09.2024 08:04 Відповісти
Это может быть, а вернее и есть фейк!! Фото начала 24 года
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22.09.2024 07:14 Відповісти
Вибухнув акумулятор, когось обпекло. Солдатські легенди додали жуті.
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22.09.2024 10:57 Відповісти
Якщо у Вас є пруфи, що це фейк, додайте, будь ласочка! Бо пошук в Сітці нічого не дав - усі копії давниною в 1 день та посилаються одна на одну!
Я теж бажала б, щоб це був фейк!
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22.09.2024 14:10 Відповісти
Треба оприскувати рештки дронів нейтралізуючим розчином.
Підібрати який за допомогою граблів цаккапських полонених.
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22.09.2024 04:51 Відповісти
в будь якомувипадку потрібен гандон а усе тіло - бо там може ще щось вибухати і бризкати, раз на то пішло-заллє обличчя, вигорять очі
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22.09.2024 08:18 Відповісти
ЦЕ ФЕЙК!!!! Бутусов, нащо ти разносиш гімно на вентиляторі?
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22.09.2024 07:13 Відповісти
Щезни,кацапське рило.
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22.09.2024 08:02 Відповісти
Дебіл, мама вдома? Це фейк 100%
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22.09.2024 08:15 Відповісти
докажи, ******
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22.09.2024 08:19 Відповісти
Щезни, мудак.
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22.09.2024 08:30 Відповісти
Пруфи, будь ласка! Пошук дає ту ж новину на багатьох сайтах. Тобто поки що фейка не находжу.
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23.09.2024 00:50 Відповісти
Мабуть щось типа іприту. Треба обробляти розчином KOH.
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22.09.2024 08:37 Відповісти
Так, схоже ураження на бойовою отруйною речовиною шкірно-наривної дії. Але після публікації навесні 2022 на ЦН відео з комп'ютерної гри Arma III, виданого тупуватими журналіздами, як робота українських сил ППО, віри цьому ресурсу стосовно таких новини немає. Перевірка фактів - це не про ньюсмейкерів ЦН
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22.09.2024 09:06 Відповісти
Або відео з часів Майдану, як протестувальники спалили з допомогою бандера-смузі БТР беркутні, а на сайті ЦН це відео було підписане як "цивільні палять колони рашистської бронетнхніки".
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22.09.2024 09:10 Відповісти
тріпломат Зєлєнскій щось скаже з цього приводу у США чи ООН? - чи дермак не дозволяє?
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22.09.2024 09:26 Відповісти
русня звичайно підари але вірити всьому що впарю Юрік не варто.Ось з куди це пішло...https://x.com/Sadiel11050598/status/1837467036219326573/photo/2
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22.09.2024 17:53 Відповісти
Скільки відразу кацапської мерзоти вилізло захищати ************* сасєдав. Чи це падалЬяковські номерні пдараси отримали завдання захищати союзників своїх хазяйнів.
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22.09.2024 19:37 Відповісти
 
 