Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

У суботу ввечері, 21 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахеди"на Сумщині курс на захід", - йдеться у повідомленні Повітряних сил о 20:42.

"Полтавщина - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили ПС о 21:01.

"Шахеди"на Полтавщині курс на південь", - йдеться у повідомленні ПС.

Згодом Повітряні сили повідомили про:

Кіровоградська і Черкаська області - загроза застосування ударних БпЛА;

Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.

Пізніше ПС повідомили про загрозу застосування ворожих БпЛА для Чернігівської області.

Також повідомлялося про пуск ворогом "шахедів" із південного напрямку.

Херсонська і Миколаївська область - загроза застосування ударних БпЛА;

БпЛА у Черкаській області, курсом на Черкаси;

Київська область - загроза застосування ударних БпЛА

"Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід.

"Шахеди"з Черкаської області на Київщину.

"Шахеди"на Полтавщині курс південно-західний.

"Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід. "Шахеди"з Черкаської області на Київщину. "Шахеди"на Полтавщині курс південно-західний. Донецька та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА;

Нова група"Шахедів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.

"Шахеди" на півдні Сумщини курс південно- західний.

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