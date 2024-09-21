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Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

Ворог запустив «шахеди» з північного напрямку, - Повітряні сили

У суботу ввечері, 21 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахеди"на Сумщині курс на захід", - йдеться у повідомленні Повітряних сил о 20:42.

"Полтавщина - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили ПС о 21:01.

"Шахеди"на Полтавщині курс на південь", - йдеться у повідомленні ПС.

Згодом Повітряні сили повідомили про:

  • Кіровоградська і Черкаська області - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.

Пізніше ПС повідомили про загрозу застосування ворожих БпЛА для Чернігівської області.

Також повідомлялося про пуск ворогом "шахедів" із південного напрямку. 

  • Херсонська і Миколаївська область - загроза застосування ударних БпЛА;
  • БпЛА у Черкаській області, курсом на Черкаси;
  • Київська область - загроза застосування ударних БпЛА
    "Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід.
    "Шахеди"з Черкаської області на Київщину.
    "Шахеди"на Полтавщині курс південно-західний.
  • Донецька та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Нова група"Шахедів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.
    "Шахеди" на півдні Сумщини курс південно- західний.

Читайте також: Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили
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Тобто, як і кожної ночі((Але за традицією буде новий суперсклад на рашці)Не вірите?))А забйом на ящік піва))))
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21.09.2024 21:01 Відповісти
Как дети...
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21.09.2024 21:05 Відповісти
Дєті?? Аби вони повиздихували з їх дітьми разом
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21.09.2024 23:57 Відповісти
Только что пара пролетела,один на Миргород а второй прямо над бетонкой в сторону Днепра двинул.
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21.09.2024 22:04 Відповісти
Та вже почули. Кружляють туди-сюди, хлопці ніяк не можуть збити. Щоб вам, довбані підари, ті шахеди прилетіли в дупу!
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21.09.2024 22:27 Відповісти
Літають суки,спать не дають!
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21.09.2024 23:37 Відповісти
 
 