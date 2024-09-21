Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)
У суботу ввечері, 21 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шахеди"на Сумщині курс на захід", - йдеться у повідомленні Повітряних сил о 20:42.
"Полтавщина - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили ПС о 21:01.
"Шахеди"на Полтавщині курс на південь", - йдеться у повідомленні ПС.
Згодом Повітряні сили повідомили про:
- Кіровоградська і Черкаська області - загроза застосування ударних БпЛА;
- Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.
Пізніше ПС повідомили про загрозу застосування ворожих БпЛА для Чернігівської області.
Також повідомлялося про пуск ворогом "шахедів" із південного напрямку.
- Херсонська і Миколаївська область - загроза застосування ударних БпЛА;
- БпЛА у Черкаській області, курсом на Черкаси;
- Київська область - загроза застосування ударних БпЛА
"Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід.
"Шахеди"з Черкаської області на Київщину.
"Шахеди"на Полтавщині курс південно-західний.
- Донецька та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА;
- Нова група"Шахедів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.
"Шахеди" на півдні Сумщини курс південно- західний.
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