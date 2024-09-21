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беспилотник (3151) Воздушные силы (2005)

Враг запустил "Шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (обновлено)

Ворог запустив «шахеди» з північного напрямку, - Повітряні сили

В субботу вечером, 21 сентября, оккупанты запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Шахеды" на Сумщине курс на запад", - говорится в сообщении Воздушных сил в 20:42.

"Полтавщина – угроза применения ударных БпЛА", - сообщили ВС в 21:01.

"Шахеды" в Полтавской области курс на юг", - говорится в сообщении ВС.

Впоследствии Воздушные силы сообщили:

Кировоградская и Черкасская области – угроза применения ударных БпЛА;

Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.

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Тобто, як і кожної ночі((Але за традицією буде новий суперсклад на рашці)Не вірите?))А забйом на ящік піва))))
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21.09.2024 21:01 Ответить
Как дети...
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21.09.2024 21:05 Ответить
Дєті?? Аби вони повиздихували з їх дітьми разом
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21.09.2024 23:57 Ответить
Только что пара пролетела,один на Миргород а второй прямо над бетонкой в сторону Днепра двинул.
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21.09.2024 22:04 Ответить
Та вже почули. Кружляють туди-сюди, хлопці ніяк не можуть збити. Щоб вам, довбані підари, ті шахеди прилетіли в дупу!
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21.09.2024 22:27 Ответить
Літають суки,спать не дають!
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21.09.2024 23:37 Ответить
 
 