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Кривой Рог (1302) ракеты (3470) Воздушные силы (2000)

В направлении Кривого Рога - скоростная цель, - Воздушные силы

ракета,крилата

Днем 21 сентября 2024 года войска РФ снова пытаются атаковать Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - говорится в сообщении.

"Кировоградщина - ракетная опасность", - добавляют в Воздушных силах.

Смотрите: 12-летний Максим и его бабушка Валентина погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу. ФОТО

Как сообщалось, ночью 21 сентября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик.
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Хочуть показати ,мовляв ,ще в нас є ракети але це допоки)такими темпами як нащать склади...)
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21.09.2024 13:24 Ответить
Їм всякі корейці та іранці ще понавозять
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21.09.2024 13:53 Ответить
Лякають криворізького зеленого клоуна, але схоже йому н@срати на радной горад - батьки з онуками давно в Ізраїлі, сам як не в бункері, так он дремене за океан, охмуряти американців. Ну, а ми відгребемо за усе...
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21.09.2024 18:34 Ответить
 
 