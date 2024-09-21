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12-летний Максим и его бабушка Валентина погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу. ФОТО

В результате ночной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области погиб 12-летний Максим и его бабушка Валентина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

Жертви в Кривому Розі
Жертви в Кривому Розі

"Они мирно спали в своем доме. Сейчас родители мальчика возвращаются в Кривой Рог из другого города. Мама мальчика ранее служила в ВСУ, а старший брат оборонял Мариуполь и сейчас находится в плену", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик.

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27336) жертвы (2079)


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Топ комментарии
+44
кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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21.09.2024 09:47
+31
Рашистській виродки... Пам'ятайте....відплата обов'язково знайде вас
Співчуття рідним загиблих....
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21.09.2024 09:52
+21
мразота козлорила, будьте ви прокляті навіки.
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21.09.2024 10:16
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кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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21.09.2024 09:47 Ответить
Рашистській виродки... Пам'ятайте....відплата обов'язково знайде вас
Співчуття рідним загиблих....
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21.09.2024 09:52 Ответить
Два ока за око, два зуба за зуб. Буде тільки так.
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21.09.2024 09:55 Ответить
мразота козлорила, будьте ви прокляті навіки.
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21.09.2024 10:16 Ответить
щирі співчуття родині загиблих .
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21.09.2024 10:18 Ответить
Нестерпний біль....
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21.09.2024 10:36 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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21.09.2024 10:42 Ответить
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21.09.2024 11:06 Ответить
Це жах. Нещасна сім'я - горе за горем.
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21.09.2024 13:26 Ответить
Независимо от результатов войны, нужно создавать украинский "Моссад" и уничтожать российских военных летчиков по всему Миру. Они должны будут всю оставшуюся жизнь находится в постоянном ожидании расплаты за свои преступления.
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21.09.2024 13:44 Ответить
я теж так думаю.
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21.09.2024 14:08 Ответить
Був наш " Моссад " створили при Порошенко , але зелені все скасували.
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21.09.2024 17:05 Ответить
Згоден з дописувачими про те , що кацапів потрібно знищувати по всьому світу , бо вони мерзенні істоти , вбивці і ворюги ,
які немають права на життя 😡
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21.09.2024 15:17 Ответить
найбільше горе для батьків. тому максимальна кількість дітей мають жити з родичами за кордоном
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21.09.2024 16:08 Ответить
З матусями , бабусями , а чоловіки повинні захищати Неньку.
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21.09.2024 17:07 Ответить
А жінки народжувати Ненці героїв. Норму виконувати теж обов'язок.
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21.09.2024 21:32 Ответить
Для Зеленского жизнь людей неявляется приоритетной задачей.
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21.09.2024 16:38 Ответить
А для росеянцев?Приоритет для уничтожения?
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22.09.2024 09:00 Ответить
Скільки ще СМЕРТЕЙ УКРАЇНЦІВ від рук кривавого прутіна-*****, необхідно, для членів ООН, щоб самозванців московських, витурити з ООН!?!?!?
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21.09.2024 17:10 Ответить
Вічна пам"ять всим загиблим Українцям від рук фашисто-рашистських окупанців!
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21.09.2024 23:24 Ответить
Вічна пам'ять всім загиблим українцям від рук рашистської орди. Співчуття рідним та близьким.
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22.09.2024 00:40 Ответить
Подякуйте криворожці Зеленському який за час війни свої ракети не виробляє, а можливості є, йому дороги важливіші, шоб його в ту дорогу закатали су..у жи..ку
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22.09.2024 09:58 Ответить
 
 