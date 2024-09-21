12-летний Максим и его бабушка Валентина погибли в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу. ФОТО

В результате ночной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области погиб 12-летний Максим и его бабушка Валентина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.





"Они мирно спали в своем доме. Сейчас родители мальчика возвращаются в Кривой Рог из другого города. Мама мальчика ранее служила в ВСУ, а старший брат оборонял Мариуполь и сейчас находится в плену", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик.