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Днепропетровщина (3507) Кривой Рог (1302) обстрел (25761)

Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик (обновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Кривому Рогу

В ночь на субботу, 21 сентября 2024 года, войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы вражеского удара по Кривому Рогу

По его словам, сейчас уже известно о 3 погибших, среди которых - ребенок. Есть также раненые.

"Мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет. Ракетный удар оборвал жизнь и двух женщин - 75 и 79 лет. Еще три человека пострадали. Это 17-летний юноша и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - уточнил глава региона.

Смотрите: Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: Количество пострадавших увеличилось до 6, повреждено более полусотни многоэтажек, 5 учебных заведений и 8 магазинов. ФОТОрепортаж

Повреждения в Кривом Роге

По данным ОВА, повреждены частные жилые дома.

Больше подробностей относительно российской атаки на город Лысак пообещал предоставить позже.

Впоследствии Лысак опубликовал фото, на которых зафиксированы последствия вражеского удара по Кривому Рогу.

Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу

Как сообщалось, накануне вечером враг атаковал Харьков КАБами, пострадали 15 человек.
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Кацапские мрази!
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21.09.2024 07:40 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів,знову вбивство дітей ,за ці злочини вам виродки ніколи прощення не буде.
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21.09.2024 08:06 Ответить
Беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Тихорецке Краснодарского края. Местные жители публикуют видео с эффектными взрывами и вторичной детонацией.
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21.09.2024 08:26 Ответить
Российские соцсети сообщают об еще одном ударе БПЛА по арсеналу ГРАУ в Тверской области. На этот раз - по арсеналу N23.
В ночь на субботу, 21 сентября, в Тверской области России произошел очередной пожар на складе боеприпасов. В этот раз под удар попал 23 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ)
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21.09.2024 08:28 Ответить
Все ж таки наносити удари треба не тільки по кацапським військовим об*єктам, але і треба вбивати їхнє цивільне населення в пропорції: трьох кацапів за одного українця ( враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1)👈
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21.09.2024 10:38 Ответить
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21.09.2024 16:50 Ответить
 
 