Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, среди них - 12-летний мальчик (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на субботу, 21 сентября 2024 года, войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы вражеского удара по Кривому Рогу

По его словам, сейчас уже известно о 3 погибших, среди которых - ребенок. Есть также раненые.

"Мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет. Ракетный удар оборвал жизнь и двух женщин - 75 и 79 лет. Еще три человека пострадали. Это 17-летний юноша и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - уточнил глава региона.

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Повреждения в Кривом Роге

По данным ОВА, повреждены частные жилые дома.

Больше подробностей относительно российской атаки на город Лысак пообещал предоставить позже.

Впоследствии Лысак опубликовал фото, на которых зафиксированы последствия вражеского удара по Кривому Рогу.











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