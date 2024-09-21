Враг атаковал Харьков КАБами, пострадали 15 человек (обновлено)

Вечером 20 сентября враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили КАБом в проезжую часть в самом центре Харькова.



Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление зданий больницы, отель, возле которого уже было ранее вражеское попадание.



Всего по городу зафиксировали три удара", - написал чиновник.

Известно о шестерых пострадавших, среди них 12-летний мальчик с острой реакцией на стресс. Одна женщина госпитализирована.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночной удар КАБами по Харькову: повреждены 40 зданий. ФОТОрепортаж

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 15 людях, восемь из них госпитализированы.

"До 15 выросло количество пострадавших от вечернего обстрела Харькова. У всех, кроме детей, состояние среднее, у двоих детей и одного взрослого - легкое. Восемь пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.

По уточненной информации по Харькову было три удара: два - по Шевченковскому району, один - по Киевскому, отметил Терехов.