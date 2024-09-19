Ночной удар КАБами по Харькову: повреждены 40 зданий. ФОТОрепортаж

В Харькове в результате российских авиационных ударов в ночь на 19 сентября повреждены 40 зданий, в квартирах выбиты окна.

Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью враг атаковал Индустриальный, Шевченковский и Салтовский районы. В результате обстрелов были повреждены 40 зданий. В частности, были выбиты 380 окон в квартирах, еще 135 - в местах общего пользования", - говорится в сообщении.

Специалисты уже восстановили 94 окна. Работники КП "Харьковблагоустройство" убирают битое стекло, габаритный мусор и ветки.

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Ранее сообщалось, что около 5 утра 19 сентября российские захватчики нанесли удары по Харькову КАБами.













