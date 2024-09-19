Враг ночью атаковал Харьков КАБами (обновлено). ФОТОрепортаж
Около 5 утра 19 сентября российские захватчики нанесли удары по Харькову КАБами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Опять удар по городу. На этот раз предварительно - тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.
Один из прилетов, по информации Терехова, зафиксирован между школой и детсадом в Индустриальном районе. Второй прилет КАБа пришелся возле депо в Салтовском районе города.
"Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается", - добавил городской голова.
Третий КАБ упал в пригороде.
Впоследствии в прокуратуре Харьковской области сообщили о первых последствиях вражеского обстрела.
В Индустриальном районе повреждены школа, детский сад и девятиэтажный жилой дом.
В Салтовском районе повреждены здания гражданского предприятия, а также административное здание депо метрополитена.
"Из изъятых обломков стражами порядка установлено, что для обстрелов враг применил КАБ-250 с модулем УМПК", - говорится в сообщении.
Также в прокуратуре рассказали, что в результате ракетных ударов по Шевченковскому району 18 сентября полностью сгорели два хозяйственных сооружения. В близлежащих многоквартирных жилых домах повреждены фасады, выбиты окна.
"По предварительным данным, атаки по городу враг совершил тремя ракетами типа С-400", - отметили в прокуратуре.
Напомним, вечером 18 сентября оккупанты обстреляли Харьков, в городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.
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