Раненые в результате авиаудара РФ по Харькову спасатели остаются в больнице, один из них – в тяжелом состоянии

Один из четырех раненых спасателей, пострадавших в результате российского авиаудара по Харькову, находится в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал.

По ее словам, раненые спасатели остаются в больнице: один из них находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, один из гражданских пострадавших также остается в больнице, а остальные лечатся амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ударила КАБами по Киевскому району Харькова: 7 человек пострадали, в том числе 4 спасателя (обновлено)

Напомним, днем 17 сентября российские войска нанесли удары КАБами по Киевскому району Харькова: 7 человек пострадали, в том числе 4 спасателей.

18 сентября стало известно, что количество пострадавших в результате вчерашнего удара войск РФ по Харькову возросло до 9 человек.