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Раненые в результате авиаудара РФ по Харькову спасатели остаются в больнице, один из них – в тяжелом состоянии

Обстріл Харкова

Один из четырех раненых спасателей, пострадавших в результате российского авиаудара по Харькову, находится в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал.

По ее словам, раненые спасатели остаются в больнице: один из них находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, один из гражданских пострадавших также остается в больнице, а остальные лечатся амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ударила КАБами по Киевскому району Харькова: 7 человек пострадали, в том числе 4 спасателя (обновлено)

Напомним, днем 17 сентября российские войска нанесли удары КАБами по Киевскому району Харькова: 7 человек пострадали, в том числе 4 спасателей.

18 сентября стало известно, что количество пострадавших в результате вчерашнего удара войск РФ по Харькову возросло до 9 человек.

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Харьков (7490) спасатели (206)


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