Раненые в результате авиаудара РФ по Харькову спасатели остаются в больнице, один из них – в тяжелом состоянии
Один из четырех раненых спасателей, пострадавших в результате российского авиаудара по Харькову, находится в тяжелом состоянии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал.
По ее словам, раненые спасатели остаются в больнице: один из них находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести.
Кроме того, один из гражданских пострадавших также остается в больнице, а остальные лечатся амбулаторно.
Напомним, днем 17 сентября российские войска нанесли удары КАБами по Киевскому району Харькова: 7 человек пострадали, в том числе 4 спасателей.
18 сентября стало известно, что количество пострадавших в результате вчерашнего удара войск РФ по Харькову возросло до 9 человек.
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