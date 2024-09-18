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Харків (5426) рятувальники (161)

Поранені внаслідок авіаудару РФ по Харкову рятувальники залишаються в лікарні, один з них - у важкому стані

Обстріл Харкова

Один із чотирьох поранених рятувальників, які постраждали внаслідок російського авіаудару по Харкову, перебуває у тяжкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал

За її словами, поранені рятувальники залишаються в лікарні: один з них перебуває у тяжкому стані, троє - у стані середньої важкості.

Крім того, один із цивільних постраждалих також залишається в лікарні, а решта лікуються амбулаторно.

Також читайте: РФ вдарила КАБами по Київському району Харкова: 7 осіб постраждали, зокрема 4 рятувальників (оновлено)

Нагадаємо, вдень 17 вересня російські війська завдали ударів КАБами по Київському району Харкова: 7 осіб постраждали, зокрема 4 рятувальників.

18 вересня стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок вчорашного удару військ РФ по Харкову зросла до 9 осіб.

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