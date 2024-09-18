Удар КАБами по Харкову: кількість постраждалих зросла до 9

Зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашного удару військ РФ по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще двоє цивільних мешканців Харкова звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу міста. Тож постраждалих тепер девʼятеро, серед них четверо наші рятівники, що були поранені у день свого професійного свята", - зазначив він.

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Як повідомлялося, вдень 17 вересня РФ вдарила КАБами по Київському району Харкова: 7 осіб постраждали, зокрема 4 рятувальників.