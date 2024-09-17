РФ вдарила КАБами по Київському району Харкова: 7 осіб постраждали, зокрема 4 рятувальників (оновлено)
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Глава ОВА Синєгубов також підтвердив вибухи у Харкові та закликав перебувати в укриттях.
Повітряні сили напередодні попередили про пуски КАБ на Харківщину.
Згодом очільник обладміністрації заявив, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті Харків та районі.
Одне з влучань у місті - по відкритій території. Інформація щодо постраждалих перевіряється.
"Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - заявив мер Терехов.
За словами очільника міста, внаслідок удару РФ постраждали 6 осіб, зокрема 4 рятувальників.
"До сімох зросла кількість поранених внаслідок денного терористичного обстрілу Харкова. Четверо працівників ДСНС та троє цивільних", - написав пізніше Терехов у телеграмі..
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