РФ вдарила КАБами по Київському району Харкова: 7 осіб постраждали, зокрема 4 рятувальників (оновлено)

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Синєгубов також підтвердив вибухи у Харкові та закликав перебувати в укриттях.

Повітряні сили напередодні попередили про пуски КАБ на Харківщину.

Згодом очільник обладміністрації заявив, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті Харків та районі.

Одне з влучань у місті - по відкритій території. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

"Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один з них прийшовся по відкритій території. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - заявив мер Терехов.

За словами очільника міста, внаслідок удару РФ постраждали 6 осіб, зокрема 4 рятувальників.

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"До сімох зросла кількість поранених внаслідок денного терористичного обстрілу Харкова. Четверо працівників ДСНС та троє цивільних", - написав пізніше Терехов у телеграмі..