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РФ ударила КАБами по Киевскому району Харькова: 7 человек пострадали, в том числе 4 спасателя (обновлено)

Вибухи пролунали в Харкові

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Синегубов также подтвердил взрывы в Харькове и призвал находиться в укрытиях.

Воздушные силы накануне предупредили о пусках КАБ на Харьковщину.

Впоследствии глава обладминистрации заявил, что экстренные службы выехали на проверку мест попадания в Харькове и районе.

Одно из попаданий в городе – по открытой территории. Информация о пострадавших проверяется.

"Пока известно о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. Информация о пострадавших уточняется", - заявил мэр Терехов.

По словам главы города, в результате удара РФ пострадали 6 человек, в том числе 4 спасателей.

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"До семи выросло количество раненых в результате дневного террористического обстрела Харькова. Четверо работников ГСЧС и трое гражданских", - написал позже Терехов в телеграмме.

Автор: 

взрыв (6742) Харьков (7485) КАБ (356)


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