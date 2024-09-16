В Харькове на Салтовке горит лес: Пожар удалось локализовать

В Киевском районе Харькова возник лесной пожар. На данноевремя его удалось локализовать.

Об этом сообщил директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

На участке дороги от "Каравана" до ул. Жилярди перекрыли движение транспорта.

"Локализации нет. Четыре гектара горят, есть угроза распространения огня. Работают подразделения, коммунальная техника, 15 водовозок подвоз воды обеспечивают", - отметил Гладких.

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Мэр Игорь Терехов в то же время заявил:

"Важная информация о пожаре на Салтовке, неподалеку Журавлевского гидропарка. Город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС. На месте также работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП "Зеленстрой" и 18 единиц коммунальной техники. Сейчас пожар уже удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет.



Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16-А. Участок от Каравана до улицы Жилярди остается перекрытым", - сказал глава города.

Автобусы №47, 63, 208 и 272 курсируют в объезд по улицам Барабашова - Валентиновская - Академика Павлова - Тюринская - Виринская - метро "Киевская" - Шевченко и далее по маршруту.

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