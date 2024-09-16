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Удар РФ по Харькову: 14 человек госпитализированы, ребенок и мужчина - в тяжелом состоянии

Удар РФ по Харкову 15 вересня

14 травмированных в результате вчерашнего обстрела Харькова госпитализировали в медучреждения.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди госпитализированных - двое детей, один в тяжелом состоянии.

"Также 70-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Ему оказывается вся необходимая медпомощь", - добавляет Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В многоэтажке в Харькове потушили пожар, аварийно-спасательные работы приостановлены, - ГСЧС

Напомним, 15 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, есть пострадавшие. По состоянию на 21:08 сообщалось об одном погибшем человеке и 42 раненых.
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