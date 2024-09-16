В многоэтажке в Харькове потушили пожар, аварийно-спасательные работы приостановлены, - ГСЧС

Спасателям удалось потушить пожар в многоэтажке в Харькове, которую обстреляли 15 сентября россияне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

"В 22:00 пожар в 12-этажке ликвидирован. Аварийно-спасательные работы временно приостановлены. По предварительной информации людей под завалами нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, есть пострадавшие. По состоянию на 21:08 сообщалось об одном погибшем человеке и 42 раненых.

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