У багатоповерхівці у Харкові загасили пожежу, аварійно-рятувальні роботи призупинено, - ДСНС

Рятувальникам вдалось загасити пожежу в багатоповерхівці у Харкові, яку обстріляли 15 вересня росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ДСНС.

" 22:00 пожежу у 12-поверхівці ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи тимчасово призупинено. За попередньою інформацією людей під завалами немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 15 вересня, російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є постраждалі. Станом на 21:08 повідомлялось про одну загиблу людину та 42 поранених.

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