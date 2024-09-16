Из-за лесного пожара на Полтавщине эвакуировали жителей двух сел, повреждены частные дома и сооружения, - ОВА. ФОТОрепортаж
На Полтавщине продолжается масштабный лесной пожар. Пламя охватило около 680 гектаров Малоперещепинского лесничества.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, пожарные ликвидируют возгорание сухой растительности и подстилки на площади 70 га.
На данное время эвакуировали 13 жителей из двух сел Новосанжарской громады и 57 пассажиров электропоезда "Полтава-Кобеляки".
В результате пожара повреждены частные дома и сооружения.
По словам Пронина, спасательные службы работают в усиленном режиме. Пожар пытаются потушить 411 работников ГСЧС, местной пожарной охраны, а также военные и медики.
Местным пожарным помогают пожарные из Черкасской и Винницкой областей. Всего задействовано 67 единиц техники, работают три пожарных поезда.
Глава ОВА добавил, что сейчас принимаются меры, чтобы предотвратить возгорание возле населенных пунктов.
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Без цього, не обійшлося… ЖДУНИ ж, не несуть СУТТЄВОГО покарання, так, за ***********, по статтям ККУ або ГКУ, ще МИРНОГО ЧАСУ!!!
Жодних змін, до законодавства щодо значного ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ за подібні дії, привладні зеленського так і не вносять, у ТУРБОРЕЖИМІ!!
Це ж не тарифи піднімати Українцям, для наживи служок, та спекуляції на цьому опозажопникам у ВРУ !!