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Из-за лесного пожара на Полтавщине эвакуировали жителей двух сел, повреждены частные дома и сооружения, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Полтавщине продолжается масштабный лесной пожар. Пламя охватило около 680 гектаров Малоперещепинского лесничества.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, пожарные ликвидируют возгорание сухой растительности и подстилки на площади 70 га.

На данное время эвакуировали 13 жителей из двух сел Новосанжарской громады и 57 пассажиров электропоезда "Полтава-Кобеляки".

на Полтавщині вирує лісова пожежа

В результате пожара повреждены частные дома и сооружения.

По словам Пронина, спасательные службы работают в усиленном режиме. Пожар пытаются потушить 411 работников ГСЧС, местной пожарной охраны, а также военные и медики.

на Полтавщині вирує лісова пожежа

Местным пожарным помогают пожарные из Черкасской и Винницкой областей. Всего задействовано 67 единиц техники, работают три пожарных поезда.

на Полтавщині вирує лісова пожежа

Глава ОВА добавил, что сейчас принимаются меры, чтобы предотвратить возгорание возле населенных пунктов.

на Полтавщині вирує лісова пожежа

на Полтавщині вирує лісова пожежа

Смотрите также: В результате российских обстрелов на Донетчине вторые сутки бушует масштабный лесной пожар, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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пожар (5961) эвакуация (2082) Полтавская область (1166)


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в нас теж пожежа, поруч з містом..., ще й вітер...
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16.09.2024 17:09 Ответить
Такі ж самі особи, що підпалюють, за гроші рашистів, автівки в Україні, вони ж палять за гроші, обіцяні орками, і ліси України!!
Без цього, не обійшлося… ЖДУНИ ж, не несуть СУТТЄВОГО покарання, так, за ***********, по статтям ККУ або ГКУ, ще МИРНОГО ЧАСУ!!!
Жодних змін, до законодавства щодо значного ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ за подібні дії, привладні зеленського так і не вносять, у ТУРБОРЕЖИМІ!!
Це ж не тарифи піднімати Українцям, для наживи служок, та спекуляції на цьому опозажопникам у ВРУ !!
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16.09.2024 17:49 Ответить
..вже третю добу пристойно смердить паленим і за 150км від Києва.. сподіваюсь - то не дебіли-жлоби, які ******* чисто випалену землю, а військова ситуація.. бо пояснювати щось таким ідіотам 73%вим (як правило) вже давно - немає сил - вони вважають себе дУуже пАтужними госпІдарями на своїй землі, хоча вбивають усе живе на своїй і на сусідський землі, коли відвернуться на хвильку..
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16.09.2024 18:39 Ответить
 
 