Через лісову пожежу на Полтавщині евакуювали мешканців двох сіл, пошкоджені приватні будинки та споруди, - ОВА. ФОТОрепортаж
На Полтавщині триває масштабна лісова пожежа. Полум'я охопило близько 680 гектарів Малоперещепинського лісництва.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, вогнеборці ліквідують загоряння сухої рослинності та підстилки на площі 70 га.
Наразі евакуювали 13 жителів із двох сіл Новосанжарської громади та 57 пасажирів електропоїзда "Полтава-Кобеляки".
Унаслідок пожежі пошкоджені приватні будинки і споруди.
За словами Проніна, рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Пожежу намагаються загасити 411 працівників ДСНС, місцевої пожежної охорони, а також військові та медики.
Місцевим пожежникам допомагають вогнеборці з Черкаської та Вінницької областей. Всього задіяно 67 одиниць техніки, працюють три пожежні потяги.
Очільник ОВА додав, що наразі вживаються заходи, щоб запобігти займанню біля населених пунктів.
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Без цього, не обійшлося… ЖДУНИ ж, не несуть СУТТЄВОГО покарання, так, за ***********, по статтям ККУ або ГКУ, ще МИРНОГО ЧАСУ!!!
Жодних змін, до законодавства щодо значного ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ за подібні дії, привладні зеленського так і не вносять, у ТУРБОРЕЖИМІ!!
Це ж не тарифи піднімати Українцям, для наживи служок, та спекуляції на цьому опозажопникам у ВРУ !!