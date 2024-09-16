УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11596 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 015 3

Через лісову пожежу на Полтавщині евакуювали мешканців двох сіл, пошкоджені приватні будинки та споруди, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Полтавщині триває масштабна лісова пожежа. Полум'я охопило близько 680 гектарів Малоперещепинського лісництва.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, вогнеборці ліквідують загоряння сухої рослинності та підстилки на площі 70 га.

Наразі евакуювали 13 жителів із двох сіл Новосанжарської громади та 57 пасажирів електропоїзда "Полтава-Кобеляки".

на Полтавщині вирує лісова пожежа

Унаслідок пожежі пошкоджені приватні будинки і споруди.

За словами Проніна, рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Пожежу намагаються загасити 411 працівників ДСНС, місцевої пожежної охорони, а також військові та медики.

на Полтавщині вирує лісова пожежа

Місцевим пожежникам допомагають вогнеборці з Черкаської та Вінницької областей. Всього задіяно 67 одиниць техніки, працюють три пожежні потяги.

на Полтавщині вирує лісова пожежа

Очільник ОВА додав, що наразі вживаються заходи, щоб запобігти займанню біля населених пунктів.

на Полтавщині вирує лісова пожежа

на Полтавщині вирує лісова пожежа

Дивіться також: Унаслідок російського обстрілу на Донеччині другу добу вирує масштабна лісова пожежа, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4341) евакуація (2322) Полтавська область (1122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в нас теж пожежа, поруч з містом..., ще й вітер...
показати весь коментар
16.09.2024 17:09 Відповісти
Такі ж самі особи, що підпалюють, за гроші рашистів, автівки в Україні, вони ж палять за гроші, обіцяні орками, і ліси України!!
Без цього, не обійшлося… ЖДУНИ ж, не несуть СУТТЄВОГО покарання, так, за ***********, по статтям ККУ або ГКУ, ще МИРНОГО ЧАСУ!!!
Жодних змін, до законодавства щодо значного ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ за подібні дії, привладні зеленського так і не вносять, у ТУРБОРЕЖИМІ!!
Це ж не тарифи піднімати Українцям, для наживи служок, та спекуляції на цьому опозажопникам у ВРУ !!
показати весь коментар
16.09.2024 17:49 Відповісти
..вже третю добу пристойно смердить паленим і за 150км від Києва.. сподіваюсь - то не дебіли-жлоби, які ******* чисто випалену землю, а військова ситуація.. бо пояснювати щось таким ідіотам 73%вим (як правило) вже давно - немає сил - вони вважають себе дУуже пАтужними госпІдарями на своїй землі, хоча вбивають усе живе на своїй і на сусідський землі, коли відвернуться на хвильку..
показати весь коментар
16.09.2024 18:39 Відповісти
 
 