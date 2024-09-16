Унаслідок російського обстрілу на Донеччині другу добу вирує масштабна лісова пожежа, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники другу добу ліквідовують масштабну лісову пожежу на Донеччині, яка спалахнула внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вчора вночі ворог обстріляв місто Лиман, внаслідок чого загорівся ліс. Через сильний поривчастий вітер вогонь розповсюдився углиб на сотні метрів.
На місце події залучений особовий склад Донецького та Запорізького гарнізонів, працівники лісового господарства.
Піротехнічні розрахунки обстежують шляхи під'їздів техніки та підходів особового складу до осередків займань. За допомогою БПЛА проводиться постійний моніторинг ситуації, організовано чергування вогнеборців поблизу населених пунктів для недопущення розповсюдження пожежі.
Як повідомили в ДСНС. станом на 09:00 вогнем пройдено близько 240 га лісу. Ліквідація пожежі триває.
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Алекс Скела
показати весь коментар16.09.2024 12:54 Відповісти Мені подобається 0
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