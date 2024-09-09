Ліквідовано масштабну лісову пожежу в природному парку "Святі гори" на Донеччині: Вогонь вирував 8 днів, знищено 43 житлові будинки. ФОТО
На Донеччині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу на території Національного природного парку "Святі гори", що вирувала протягом 8 днів.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Площа загорання становила 6000 га. Загалом вогонь пройшов 60 кв.км. лісу на території лісництва, знищив 43 житлових будинки, 3 господарчих споруди та 8 автівок у Краматорському районі. Із небезпечної зони евакуювали 3 осіб", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що до ліквідації пожежі залучалися підрозділи рятувальників з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Харківської областей. Вдалося запобігти розповсюдженню пожежі на населені пункти, що межують з лісом.
Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на території Національного природного парку "Святі гори" спалахнула 1 вересня.
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