Ліквідовано масштабну лісову пожежу в природному парку "Святі гори" на Донеччині: Вогонь вирував 8 днів, знищено 43 житлові будинки. ФОТО

На Донеччині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу на території Національного природного парку "Святі гори", що вирувала протягом 8 днів.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Площа загорання становила 6000 га. Загалом вогонь пройшов 60 кв.км. лісу на території лісництва, знищив 43 житлових будинки, 3 господарчих споруди та 8 автівок у Краматорському районі. Із небезпечної зони евакуювали 3 осіб", - йдеться в повідомленні.

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У ДСНС зазначили, що до ліквідації пожежі залучалися підрозділи рятувальників з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Харківської областей. Вдалося запобігти розповсюдженню пожежі на населені пункти, що межують з лісом.

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Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на території Національного природного парку "Святі гори" спалахнула 1 вересня.