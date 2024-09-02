На Донеччині другу добу приборкують масштабну лісову пожежу у природному парку "Святі гори". ФОТОрепортаж

1 вересня на території Національного природного парку "Святі гори" спалахнула масштабна лісова пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, посушлива погода та сильний поривчастий вітер сприяли швидкому поширенню вогню на великі площі. Гасіння пожежі ускладнюється забрудненістю території лісу вибухонебезпечними предметами.

Для боротьби з вогнем залучені значні сили та засоби, здійснюється аеророзвідка. Співробітники парку створюють мінералізовані смуги, щоб зупинити поширення вогню.

Наразі локалізовано згоряння 20 приватних житлових будинків на площі близько 2000 кв. м. Для гасіння пожежі залучався тактичний робот Magirus Wolf С1.

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Станом на ранок 2 вересня лісову пожежу локалізовано на орієнтовній площі 1200 га. Надзвичайники чергують біля населених пунктів вздовж лісового масиву.

Від ДСНС залучено 50 рятувальників та 11 одиниць техніки. Ліквідація пожежі триває.