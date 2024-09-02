На Донетчине вторые сутки укрощают масштабный лесной пожар в природном парке "Святые горы". ФОТОрепортаж

1 сентября на территории Национального природного парка "Святые горы" вспыхнул масштабный лесной пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, посушливая погода и сильный порывистый ветер способствовали быстрому распространению огня на большие площади. Тушение пожара осложняется загрязненностью территории леса взрывоопасными предметами.

Для борьбы с огнем привлечены значительные силы и средства, осуществляется аэроразведка. Сотрудники парка создают минерализованные полосы, чтобы остановить распространение огня.

Сейчас локализовано сгорание 20 частных жилых домов на площади около 2000 кв. м. Для тушения пожара привлекался тактический робот Magirus Wolf С1.

Также смотрите: Ликвидирован масштабный пожар, вызванный вражеским авиационным ударом по Сумам: 2 человека погибли, еще 13 травмированы. ФОТОРЕПОРТАЖ













По состоянию на утро 2 сентября лесной пожар локализован на ориентировочной площади 1200 га. Спасатели дежурят возле населенных пунктов вдоль лесного массива.

От ГСЧС привлечено 50 спасателей и 11 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается.