Під час ліквідації пожежі в селі Новоселидівка на Донеччині загинув рятувальник Антон Іваницький
1 вересні в селі Новоселидівка Донецької області під час виконання службових обов'язків загинув пожежний-рятувальник 73 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону сержант служби цивільного захисту Антон Олександрович Іваницький.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що Антон Іваницький отримав важкі травми під час гасіння пожежі у приватному житловому будинку в селі Новоселидівка.
"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять!Рятувальника доставили до лікарні, але попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. Антон був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Загинув, рятуючи життя інших", - йдеться в повідомленні.
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Їх фронт так само завжди ризик для життя.
Моя вам безмежна подяка і шана.
Нехай вас береже Господь🙏
Царство небесне полеглим цьому бою з вогнем і наслідками рашитських атак.
Співчуття рідним і близьким.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Щирі співчуття родині Героя !