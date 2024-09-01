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Під час ліквідації пожежі в селі Новоселидівка на Донеччині загинув рятувальник Антон Іваницький

Рятувальник Антон Іваницький

1 вересні в селі Новоселидівка Донецької області під час виконання службових обов'язків загинув пожежний-рятувальник 73 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону сержант служби цивільного захисту Антон Олександрович Іваницький. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що Антон Іваницький отримав важкі травми під час гасіння пожежі у приватному житловому будинку в селі Новоселидівка.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять!Рятувальника доставили до лікарні, але попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. Антон був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Загинув, рятуючи життя інших", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

смерть (6744) Донецька область (8401) рятувальники (167) ДСНС (5098)


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Рятувальники справжні Воїни.
Їх фронт так само завжди ризик для життя.
Моя вам безмежна подяка і шана.
Нехай вас береже Господь🙏

Царство небесне полеглим цьому бою з вогнем і наслідками рашитських атак.
Співчуття рідним і близьким.
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01.09.2024 22:57 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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01.09.2024 23:32 Відповісти
😭😭😭😭😭😭😭
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01.09.2024 23:57 Відповісти
Вічна пам'ять !
Щирі співчуття родині Героя !
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02.09.2024 03:57 Відповісти
Вічна пам'ять!
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02.09.2024 07:38 Відповісти
 
 