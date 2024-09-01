Під час ліквідації пожежі в селі Новоселидівка на Донеччині загинув рятувальник Антон Іваницький

1 вересні в селі Новоселидівка Донецької області під час виконання службових обов'язків загинув пожежний-рятувальник 73 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону сержант служби цивільного захисту Антон Олександрович Іваницький.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що Антон Іваницький отримав важкі травми під час гасіння пожежі у приватному житловому будинку в селі Новоселидівка.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять!Рятувальника доставили до лікарні, але попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. Антон був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Загинув, рятуючи життя інших", - йдеться в повідомленні.

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