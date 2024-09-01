Во время ликвидации пожара в селе Новоселидовка на Донетчине погиб спасатель Антон Иваницкий

1 сентябре в селе Новоселидовка Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб пожарный-спасатель 73 государственной пожарно-спасательной части 7 государственного пожарно-спасательного отряда сержант службы гражданской защиты Антон Александрович Иваницкий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что Антон Иваницкий получил тяжелые травмы во время тушения пожара в частном жилом доме в селе Новоселидовка.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память!" Спасателя доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Антон был преданным своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Погиб, спасая жизни других", - говорится в сообщении.

Смотрите: В ГСЧС показали последствия российского обстрела Харькова. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов. ФОТОрепортаж