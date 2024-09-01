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Во время ликвидации пожара в селе Новоселидовка на Донетчине погиб спасатель Антон Иваницкий

Рятувальник Антон Іваницький

1 сентябре в селе Новоселидовка Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб пожарный-спасатель 73 государственной пожарно-спасательной части 7 государственного пожарно-спасательного отряда сержант службы гражданской защиты Антон Александрович Иваницкий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что Антон Иваницкий получил тяжелые травмы во время тушения пожара в частном жилом доме в селе Новоселидовка.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память!" Спасателя доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Антон был преданным своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Погиб, спасая жизни других", - говорится в сообщении.

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смерть (9216) Донецкая область (9590) спасатели (206) ГСЧС (4960)


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Рятувальники справжні Воїни.
Їх фронт так само завжди ризик для життя.
Моя вам безмежна подяка і шана.
Нехай вас береже Господь🙏

Царство небесне полеглим цьому бою з вогнем і наслідками рашитських атак.
Співчуття рідним і близьким.
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01.09.2024 22:57 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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01.09.2024 23:32 Ответить
😭😭😭😭😭😭😭
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01.09.2024 23:57 Ответить
Вічна пам'ять !
Щирі співчуття родині Героя !
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02.09.2024 03:57 Ответить
Вічна пам'ять!
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02.09.2024 07:38 Ответить
 
 