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Ликвидирован масштабный лесной пожар в природном парке "Святые горы" в Донецкой области: Огонь бушевал 8 дней, уничтожены 43 жилых дома. ФОТО

В Донецкой области спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар на территории Национального природного парка "Святые горы", который бушевал в течение 8 дней.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Площадь возгорания составила 6000 га. В целом огонь прошел 60 кв.км. леса на территории лесничества, уничтожил 43 жилых дома, 3 хозяйственных постройки и 8 автомобилей в Краматорском районе. Из опасной зоны эвакуировали 3 человека", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что к ликвидации пожара привлекались подразделения спасателей из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областей. Удалось предотвратить распространение пожара на населенные пункты, граничащие с лесом.

Ліквідовано масштабну пожежу в парку Святі гори на Донеччині

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Напомним, масштабный лесной пожар на территории Национального природного парка "Святые горы" вспыхнул 1 сентября.

Автор: 

лес (631) пожар (5961) Донецкая область (9767)


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