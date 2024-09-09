Пожежа виникла у Чорнобильській зоні: 400 рятувальників гасять її вже другу добу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Київщині виникла нова пожежа у Чорнобильській зоні, яку гасять вже другу добу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки.
До ліквідації пожежі також залучено 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі", - йдеться в повідомленні.
Речниця обласного управління ДСНС Вікторія Рубан у коментарі УП заявила: "Так, це новий осередок загоряння у Чорнобильській зоні. Кілька днів тому там уже була пожежа. Той осередок загасили. Це уже новий осередок в іншому місці. Ліквідація триває другу добу".
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багато виникає пожеж просто так? дерева терлися сильно і загорілися чи трава зпріла і дим піщов.
30.03 - 03.04. 2020 року - виникають осоередки лісових пожеж (підпалів) на території Чорнобильської пущі.
10.04.-12.04.2020 року - осередки лісових пожеж переходять у суцільні. Горить Чорнобильська пуща, починають виникати осередки лісових пожеж на Півночі Житомирської області.
14.04.-20.04.2020 року - суцільні лісові пожежі в зоні відчудження, горять ліси в заповідниках Древлянський та Поліський природний заповідник на Житомирщині. Частково горять ліси в Чернігівській області.
23.04. - 10.05.2020 року - горить вся зона відчудження, палають ліси, хутори і села на Півночі Київської, Житомирської, Чернігівської областей.
А 24.02.2022 року по територіях, де пройшли суцільні лісові пожежі окупаційна армія рф зайшла з Білорусії на територію України!
Робімо висновки!!! Якщо це робить не русня, то вербує зрадників і ті пускають червоного півня.
Воно і раніше так, у зоні «практикувалося», «*********** підпали» деревини на продаж…