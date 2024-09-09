Пожежа виникла у Чорнобильській зоні: 400 рятувальників гасять її вже другу добу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині виникла нова пожежа у Чорнобильській зоні, яку гасять вже другу добу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки.



До ліквідації пожежі також залучено 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі", - йдеться в повідомленні.

Речниця обласного управління ДСНС Вікторія Рубан у коментарі УП заявила: "Так, це новий осередок загоряння у Чорнобильській зоні. Кілька днів тому там уже була пожежа. Той осередок загасили. Це уже новий осередок в іншому місці. Ліквідація триває другу добу".

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