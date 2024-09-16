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В результате российских обстрелов на Донетчине вторые сутки бушует масштабный лесной пожар, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели вторые сутки ликвидируют масштабный лесной пожар в Донецкой области, который вспыхнул в результате российского обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вчера ночью враг обстрелял город Лиман, в результате чего загорелся лес. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился вглубь на сотни метров.

На место происшествия привлечен личный состав Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства.

Лісова пожежа на Донеччині

Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний. С помощью БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство пожарных вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара.

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Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 09:00 огнем пройдено около 240 га леса. Ликвидация пожара продолжается.

Лісова пожежа на Донеччині
Лісова пожежа на Донеччині

Автор: 

пожар (5961) Донецкая область (9767) Лиман (319) ГСЧС (4985)


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16.09.2024 12:54 Ответить
 
 