В результате российских обстрелов на Донетчине вторые сутки бушует масштабный лесной пожар, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Спасатели вторые сутки ликвидируют масштабный лесной пожар в Донецкой области, который вспыхнул в результате российского обстрела.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вчера ночью враг обстрелял город Лиман, в результате чего загорелся лес. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился вглубь на сотни метров.
На место происшествия привлечен личный состав Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства.
Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний. С помощью БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство пожарных вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара.
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 09:00 огнем пройдено около 240 га леса. Ликвидация пожара продолжается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий16.09.2024 12:54 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль