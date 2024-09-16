У Харкові на Салтівці горить ліс: Пожежу вдалося локалізувати

У Київському районі Харкова виникла лісова пожежа. Наразі її вдалося локалізувати.

Про це повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

На ділянці дороги від "Каравану" до вул. Жилярді перекрили рух транспорту.

"Локалізації немає. Чотири гектари горять, є загроза поширення вогню. Працюють підрозділи, комунальна техніка, 15 водовозок підвіз води забезпечують", - зазначив Гладких.

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Мер Ігор Терехов водночас заявив:

"Важлива інформація щодо пожежі на Салтівці, неподалік Журавлівського гідропарку. Місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС. На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП "Зеленбуд" та 18 одиниць комунальної техніки. Зараз пожежу вже вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає.



Тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №16 і 16-А. Ділянка від Каравану до вулиці Жилярді залишається перекритою", - сказав очільник міста.

Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в обʼїзд вулицями Барабашова - Валентинівська - Академіка Павлова - Тюрінська - Віринська - метро "Київська" - Шевченка і далі за маршрутом.

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