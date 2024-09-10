Окупанти знову почали активно обстрілювати Харків, з 30 серпня по 2 вересня в місті загинуло 11 людей, - Терехов

За чотири дні, з 30 серпня по 2 вересня, росіяни посилили обстріли Харкова. У місті практично щодня лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Останнім часом ворог дуже часто обстрілює Харків, практично кожного дня лунають вибухи та кожного дня маємо руйнації. До прикладу, вчора ворог обстріляв Київський район міста Харкова, на щастя ніхто не постраждав, але повністю зруйновано приватний будинок та понад 30 приватних будинків зазнали пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Терехов зазначив, що внаслідок російських обстрілів постраждала ЛЕП і частина Харкова була без електропостачання. Станом на зараз світло повернули.

"В період з 30 серпня по 2 вересня загинуло 11 людей, серед них є дівчина 14 років, 20-річна художниця та фельдшер швидкої допомоги, через повторний обстріл", - додав він.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували Чугуївський, Куп’янський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони Харківської області.

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