Доба на Харківщині: ворог вдарив по цивільній інфраструктурі 9 КАБами, запустив 2 FPV-дрони. 2 людини поранено. ФОТО

Минулої доби російські війська атакували Чугуївський, Куп’янський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби рашисти декілька разів атакували Куп'янський район. Тричі під ворожим вогнем перебував Куп'янськ.

Ввечері внаслідок обстрілу міста горіла трава, очерет та залишки побутових матеріалів на площі 1 га, а через удар КАБом горіли 3 магазини. Зранку внаслідок удару ворожого дрону по автомобілю постраждали двоє чоловіків: 71 рік та 49 років.







У селі Новоосинове внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Внаслідок обстрілу села Осинове горіла трава на площі 1га.

У Харківському районі у селі Великі Проходи внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджений екскаватор - постраждав 52-річний чоловік. На відкритій території смт Пересічне горіла трава на площі 800м кв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: окупанти вдарили по Дергачах, Куп’янську Березівці, Грушівці, Старовірівці. Дві людини загинули, ще 17 постраждали. ФОТОрепортаж

У Золочівській громаді у селі Перовське через мінометний обстріл пошкоджено приватний будинок та господарські споруди.

Внаслідок обстрілу FPv-дроном села Захарівка Чугуївського району пошкоджено будинок. Постраждав 57-річний чоловік. Також у районі після російських обстрілів горіла трава та очерет на площі 2,5 га.