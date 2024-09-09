Доба на Харківщині: окупанти вдарили по Дергачах, Куп’янську Березівці, Грушівці, Старовірівці. Дві людини загинули, ще 17 постраждали. ФОТОрепортаж

Окупанти застосовували проти мирного населення прикордонних та прифронтових районів Харківщини ракети, КАБ, РСЗВ, міномети, артилерію, FPV-дрони. Упродовж доби під ударами ворожої авіації опинилися Петропавлівка, Кругляківка та Глушківка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

8 вересня внаслідок обстрілу з РСЗВ у місті Дергачі пошкоджено 34 приватних будинки, господарчі споруди, автомобілі. Загинула цивільна жінка, дістали поранення 13 людей, у тому числі 8-річний хлопчик.

З РСЗВ "Торнадо-С" ворог обстріляв село Березівка. Сталося займання сухої трави, пошкоджено автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Торнадо-С" у селі Грушівка пошкоджено будівлю фельдшерсько-акушерського пункту, службовий автомобіль поліції, приватний будинок. Дістали поранення 16-річний хлопець та цивільний чоловік.

У селі Старовірівка через ворожий обстріл загинула цивільна жінка. Пошкоджено сім житлових будинків.

З артилерії росіяни обстріляли місто Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, надвірні будівлі, господарчі споруди, дитячий садок, газогін. Дістала поранення цивільна жінка.

Селище Борова окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч". Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі.

У селі Новоосинове пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. Пожежа на кладовищі. У селі Кругляківка внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 пошкоджено чотири приватні будинки.

У селі Івашки через обстріл FPV-дронами знищено приватний будинок, господарчі споруди, автомобіль, пошкоджено лінії електропередачі.

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