Сутки на Харьковщине: оккупанты ударили по Дергачам, Купянску, Березовке, Грушевке, Староверовке. Два человека погибли, еще 17 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты применяли против мирного населения приграничных и прифронтовых районов Харьковщины ракеты, КАБ, РСЗО, минометы, артиллерию, FPV-дроны. В течение суток под ударами вражеской авиации оказались Петропавловка, Кругляковка и Глушковка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

8 сентября в результате обстрела из РСЗО в городе Дергачи повреждены 34 частных дома, хозяйственные постройки, автомобили. Погибла гражданская женщина, получили ранения 13 человек, в том числе 8-летний мальчик.

Из РСЗО "Торнадо-С" враг обстрелял село Березовка. Произошло возгорание сухой травы, поврежден автомобиль. Получил ранения гражданский мужчина.

В результате вражеского обстрела из РСЗО "Торнадо-С" в селе Грушевка повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта, служебный автомобиль полиции, частный дом. Получили ранения 16-летний парень и гражданский мужчина.

В селе Староверовка из-за вражеского обстрела погибла гражданская женщина. Повреждены семь жилых домов.

Из артиллерии россияне обстреляли город Купянск. Повреждены частные дома, надворные постройки, хозяйственные постройки, детский сад, газопровод. Получила ранения гражданская женщина.

Поселок Боровая оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч". Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили.

В селе Новоосиново повреждены частный дом, хозяйственные постройки. Пожар на кладбище. В селе Кругляковка в результате вражеского обстрела ФАБ-250 повреждены четыре частных дома.

В селе Ивашки из-за обстрела FPV-дронами уничтожен частный дом, хозяйственные постройки, автомобиль, повреждены линии электропередачи.

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