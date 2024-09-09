Враг атаковал Купянск: ранены два человека. ФОТО

9 сентября около 8:00 оккупанты ударили FPV-дроном по г. Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Как отмечается, в результате вражеского удара получили ранения двое мужчин в возрасте 71 и 49 лет. Медики оказали помощь пострадавшим.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

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