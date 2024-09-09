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Враг атаковал Купянск: ранены два человека. ФОТО

9 сентября около 8:00 оккупанты ударили FPV-дроном по г. Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Как отмечается, в результате вражеского удара получили ранения двое мужчин в возрасте 71 и 49 лет. Медики оказали помощь пострадавшим.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

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Обстріл Куп'янська

Автор: 

обстрел (27366) Купянск (646)


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Так ви і пишить как є. "Ворог намагався FPV вбити цивільних осіб у Куп'янську". А ви пишите, що дві людини пострадали випадково у наслідок атаки на Куп'янськ.
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09.09.2024 12:44 Ответить
 
 