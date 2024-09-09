Ворог атакував Куп’янськ: поранено двоє людей. ФОТО

9 вересня близько 8:00 окупанти вдарили FPV-дроном по м. Купʼянськ Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару отримали поранення двоє чоловіків віком 71 та 49 років. Медики надали допомогу потерпілим.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Також читайте: Рашисти вдарили по селу на Куп’янщині, поранено 18-річну дівчину. ФОТОрепортаж