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Рашисти вдарили по селу на Куп’янщині, поранено 18-річну дівчину. ФОТОрепортаж

7 вересня близько 10:20 окупанти завдали авіаційний удар по с. Новоосинове Купʼянського району на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську облпрокуратуру.

Наслідки ворожого обстрілу 

Як зазначається, пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Поранення зазнала 18-річна дівчина. Медики надали потерпілій допомогу.

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Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Автор: 

обстріл (28657) Харківщина (6054) Куп’янськ (768)


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Кацапня клята , стаерджує , що украінська земля ,
є іхньою землею, але
придумати такий марезматичний бред
можуть безмозглі кацапи ,
які не в змозі дати ради на своіх рашинських землях , так вони
вирішили перетворити в руіни і нашу , святу землю 🙁
Будьте ви пркляті на віки вічні , московіти кончені 🤬
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07.09.2024 15:06 Відповісти
А якого хрєна вона там сидить в 3 км від фронту?
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07.09.2024 15:15 Відповісти
..та дівчина - сирота?.. чи батькам-зебілам - какаразніца?..
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07.09.2024 16:11 Відповісти
 
 