Рашисти вдарили по селу на Куп’янщині, поранено 18-річну дівчину. ФОТОрепортаж

7 вересня близько 10:20 окупанти завдали авіаційний удар по с. Новоосинове Купʼянського району на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську облпрокуратуру.

Наслідки ворожого обстрілу

Як зазначається, пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Поранення зазнала 18-річна дівчина. Медики надали потерпілій допомогу.

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За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.