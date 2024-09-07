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Рашисты ударили по селу на Купянщине, ранена 18-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

7 сентября около 10:20 оккупанты нанесли авиационный удар по с. Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

Последствия вражеского обстрела

Как отмечается, повреждены по меньшей мере 10 жилых домов. Ранения получила 18-летняя девушка. Медики оказали пострадавшей помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты штурмуют многоэтажную застройку в Волчанске, применяют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, - ОТГ "Харьков"

Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Автор: 

обстрел (27336) Харьковщина (5577) Купянск (641)


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Кацапня клята , стаерджує , що украінська земля ,
є іхньою землею, але
придумати такий марезматичний бред
можуть безмозглі кацапи ,
які не в змозі дати ради на своіх рашинських землях , так вони
вирішили перетворити в руіни і нашу , святу землю 🙁
Будьте ви пркляті на віки вічні , московіти кончені 🤬
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07.09.2024 15:06 Ответить
А якого хрєна вона там сидить в 3 км від фронту?
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07.09.2024 15:15 Ответить
..та дівчина - сирота?.. чи батькам-зебілам - какаразніца?..
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07.09.2024 16:11 Ответить
 
 