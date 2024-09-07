Рашисты ударили по селу на Купянщине, ранена 18-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

7 сентября около 10:20 оккупанты нанесли авиационный удар по с. Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

Последствия вражеского обстрела

Как отмечается, повреждены по меньшей мере 10 жилых домов. Ранения получила 18-летняя девушка. Медики оказали пострадавшей помощь.

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Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.