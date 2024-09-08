Оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск, ранена женщина. ФОТО
В воскресенье, 8 сентября, российские захватчики из артиллерии обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате вражеского обстрела ранена 66-летняя женщина.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, оккупанты обстреляли город около 12:00.
"Взрывное ранение получила 66-летняя женщина, которая во время удара находилась на улице. Пострадавшую госпитализировали в больницу", - рассказали в прокуратуре.
Также из-за вражеского обстрела повреждены жилые дома и загорелась газовая труба.
Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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