УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11212 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
808 0

Окупанти з артилерії обстріляли Куп’янськ, поранено жінку. ФОТО

Вдень неділі, 8 вересня, російські загарбники з артилерії обстріляли місто Купʼянськ Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 66-річну жінку.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, окупанти обстріляли місто близько 12:00. 

обстріл

"Вибухове поранення дістала 66-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці. Потерпілу госпіталізували до лікарні", - розповіли у прокуратурі.

Також через ворожий обстріл пошкоджено житлові будинки та загорілася газова труба.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Дві людини загинули і 12 постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини, під ударами перебували 4 райони області. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28672) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 