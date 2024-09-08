Окупанти з артилерії обстріляли Куп’янськ, поранено жінку. ФОТО
Вдень неділі, 8 вересня, російські загарбники з артилерії обстріляли місто Купʼянськ Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 66-річну жінку.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, окупанти обстріляли місто близько 12:00.
"Вибухове поранення дістала 66-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці. Потерпілу госпіталізували до лікарні", - розповіли у прокуратурі.
Також через ворожий обстріл пошкоджено житлові будинки та загорілася газова труба.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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