Дві людини загинули і 12 постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини, під ударами перебували 4 райони області. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська атакували Харків, Купянськ, Куп'янський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Харків

16:04 Індустріальний р-н. Влучання в господарчу будівлю. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 м.кв.



16:09 Салтівський р-н. Влучання на територію цивільного підприємства. Виникла пожежа у приміщеннях із обладнанням, пошкоджено 8 автомобілів.

Куп'янський район



11:08 Курилівська громада, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди, конструктивні елементи двох зруйнованих будинків та трава на площі 1,5 Га. Зазнала поранень 18-річна дівчина, від госпіталізації відмовилась.

11:36 Куп'янська громада, с. Ківшарівка. Горіла хвойна лісова підстилка.

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12:41 Шевченківська громада, с. Старовірівка. Внаслідок обстрілу горіло 7 приватних будинків, 7 автомобілів та трава на площі 3 Га. З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло 81-річної жінки. Постраждали 5 людей (з них - 1 дитина). Від госпіталізації відмовились. Пошкоджено ще 10 будинків.

Близько 12:57 м. Куп'янськ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

15:30 Дворічанська громада, с. Колодязне. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

22:49 Куп'янська громада, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу горіло сміття, пошкоджені будівля ліцею та школа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Загинула 73-річна жінка.

06:00 м. Куп’янськ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, без постраждалих.

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Ізюмський район

11:55 Борівська громада, с. Вище Солоне. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилась.

00:37 Борівська громада, с. Борова. Внаслідок обстрілу горів гараж.

Харківський район

12:24 Дергачівська громада, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 70 м.кв.

16:04 Малоданилівська громада, с. Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу горів двохповерховий приватний будинок. Постраждали 2 чоловіків та 3 жінки. Від госпіталізації відмовились. Також пошкоджено 13 будинків та 3 автомобілі.

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Чугуївський район

13:00 Вовчанська громада, с. Благодатне. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5 га.



00:07 Малинівська громада, с. Малинівка. Внаслідок обстрілу горіла трава.

02:30 Слобожанська громада, с. Скрипаї. Внаслідок обстрілу (ймовірно БПЛА) горів ліс на площі 1,5 га, хвойна лісова підстилка на площі 8 га та трава.



