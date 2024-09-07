Окупанти вдарили по селу Старовірівка на Харківщині: З-під завалів будинку вилучили тіло жінки

Унаслідок російського обстрілу села Старовірівка в Харківській області загинула жінка, її тіло вилучили з-під завалів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 12:40 у селі Старовірівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої 81-річної мешканки", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні близько 10:20 окупанти завдали авіаційний удар по с. Новоосинове Купʼянського району на Харківщині, унаслідок чого поранено 18-річну дівчину.