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Рашисти б’ють по Харкову: зафіксовано удари по садовому товариству. У Малій Данилівці постраждала жінка (оновлено)

Обстріл Харкова

Наразі російські окупанти завдають ударів по Харкову.

Про це повідомили у телеграм-каналах мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті гучно, перебувайте в безпечних місцях! Другий вибух чутно у Харкові", - інформує Терехов.

"Окупанти завдають ударів, Харків та район, будьте в укриттях", - додає Синєгубов.

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"Служби виїхали на перевірку місць влучань. На цю хвилину - без постраждалих", - додав о 16.12 Синєгубов.

"Зафіксували ворожі удари по Харкову. Попередньо - садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар у Малій Данилівці у приватний сектор. Дані уточнюються", - зазначив голова ОВА о 16.19.

"Удари по Харкову прийшлися по Індустріальному району та Салтівському. На місці одного з прильотів пожежа. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначає своєю чергою Терехов о 16.25.

Пізніше Синєгубов повідомив про постраждалу у Малій Данилівці.

"За оновленими даними, у Малій Данилівці гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка. КАБ влучив у приватний будинок", - написав він.

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Це ті що вибудували "найпотужніші укріплення" і шосе...,
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07.09.2024 16:11 Відповісти
А як можна укрити міську забудову від авіабомб та балістичних ракет?
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07.09.2024 18:20 Відповісти
це ті , що тобі мізки ще вправили. щоб не писав всяку ху**ю...
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07.09.2024 16:20 Відповісти
Какая логика таких ударов?
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07.09.2024 16:38 Відповісти
Знищити Україну. А яка ще логіка потрібна?
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07.09.2024 18:19 Відповісти
Ніякої. В них просто тих бомб овердохуа.
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07.09.2024 18:19 Відповісти
А удари по мордору у відповідь-це ескалація..
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07.09.2024 18:40 Відповісти
 
 