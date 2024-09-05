Окупанти вдарили по селу Циркуни поблизу Харкова: постраждало 2 людей. ФОТОрепортаж
5 вересня армія РФ здійснила авіаатаку по передмістю Харкова: постраждали двоє людей.
Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Уточнюється, що близько 16:45 збройні сили РФ завдали авіаудар по с. Циркуни Харківського району.
"Авіаційний боєприпас влучив у приватний житловий сектор. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, авто. Сталась пожежа. Постраждали двоє людей. 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Тілесні ушкодження отримав чоловік 68 років. Медики надали допомогу потерпілим", - інформують правоохоронці.
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Назначить вечним дежурним по аеродрому! Кузнєчік!(с)