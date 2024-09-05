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Окупанти вдарили по селу Циркуни поблизу Харкова: постраждало 2 людей. ФОТОрепортаж

5 вересня армія РФ здійснила авіаатаку по передмістю Харкова: постраждали двоє людей.

Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що близько 16:45 збройні сили РФ завдали авіаудар по с. Циркуни Харківського району. 

"Авіаційний боєприпас влучив у приватний житловий сектор. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, авто. Сталась пожежа. Постраждали двоє людей. 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Тілесні ушкодження отримав чоловік 68 років. Медики надали допомогу потерпілим", - інформують правоохоронці.

Читайте: Помер медик, поранений під час вчорашнього обстрілу Харкова (оновлено)

Наслідки авіаудару по селу Циркуни поблизу Харкова
Наслідки авіаудару по селу Циркуни поблизу Харкова


Зруйнована будівля та побите авто у передмісті Харкова

Також читайте: Нічні удари по Харкову: пошкоджено лінію електропередач, є влучання в землю, без постраждалих

Автор: 

обстріл (28633) Харків (5625)


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Цвіркуни...
Назначить вечним дежурним по аеродрому! Кузнєчік!(с)
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05.09.2024 19:55 Відповісти
 
 